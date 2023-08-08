В России восстановят производства, разрушенные в 90-е

Для этого в стране запустили новую индустриализацию

08 августа 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил новую задачу перед Фондом развития промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ запустили процесс новой индустриализации России, в рамках которой будут строиться заводы и фабрики, а также модернизироваться старые производства, разрушенные в 90-е. Для этого Фонд развития промышленности (ФРП) дает льготные кредиты для инвестирования в развитие предприятий. Так эксперты объяснили URA.RU итоги встречи премьер-министра Михаила Мишустина с директором ФРП Романом Петруцей 8 августа. Главная задача отрасли — создавать товары мирового уровня, считают аналитики. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) заслушал доклад главы ФРП Романа Петруцы об итогах работы за 2022 год Фото с сайта government.ru Работа Фонда развития промышленности закладывает основу для технологического суверенитета страны, подчеркнул в ходе беседы Мишустин. Реальный сектор экономики получает льготные кредиты с низкой ставкой от 1 до 5% на десять лет для инвестирования в развитие предприятий. Это позволяет провести необходимые работы для создания высокотехнологичных производств продуктов. «И конечно, это дает возможность создавать высокотехнологические новые рабочие места. Делая такие инвестиции, вы еще и формируете кадровый потенциал для всех отраслей, связанных с промышленностью и со смежными высокотехнологичными отраслями. За годы деятельности фонда этот подход позволил запустить сотни современных производств, разных, и небольших, и крупных. И, конечно, это способствует росту отечественной индустрии», — отметил глава правительства. Проекты в области машиностроения получили половину всех средств ФРП Фото: Размик Закарян © URA.RU Мишустин напомнил, что по поручению президента в прошлом году правительство докапитализировало Фонд на 120 млрд рублей. Приоритетными для поддержки были избраны проекты по выпуску компонентной базы в области тяжелого машиностроения, сельхозмашиностроения, автомобильной и фармацевтической промышленности. Петруца доложил, что в прошлом году ФРП профинансировал проектов на сумму 140 млрд рублей, что в семь раз больше суммы в 2015 году — первый год работы Фонда. При этом 2% портфеля находится в проблемной зоне, остальные проекты реализуются. Всего за 2022 год выделено 256 займов — каждый рабочий день Фонд финансировал одну заявку. Проекты в области машиностроения получили почти половину всех средств Фонда. Кроме таких крупных предприятий, как ГАЗ, АвтоВАЗ, «Урал», КамАЗ, льготные кредиты получили малые и средние предприятия, которые делают компонентную базу для автопроизводителей. «Конечно, мы вправе ожидать рост от этих отраслей. Все предпосылки для этого есть. Я уверен, что продолжится рост и в медбиофарме, мы увидим позитивный тренд в химической отрасли. Эти отрасли занимают второе и третье место по количеству поддержанных Фондом», — подчеркнул Петруца. Мишустин в свою очередь отметил, что длинные дешевые деньги на длительный срок — именно то, что необходимо промышленным предприятиям. Второй важный вопрос — гарантированный спрос. Статья по теме Россия полностью заместит зарубежный транспорт, технику и IT «Для тех, кто вкладывается, очень важно понимать перспективы отраслевого развития. Это касается и самых важных сейчас для нас отраслей, таких как станкостроение, станкоинструментальная промышленность, микроэлектроника, радиоэлектроника. Хочу попросить вас внимательно следить за этим, чтобы был контакт с НИОКР, с теми, кто работает в науке. И, конечно, продолжать поддерживать наши предприятия, чтобы достигнуть тех национальных целей развития, о которых нам говорит президент», — резюмировал премьер. Ключевые для экономики России промышленные предприятия Мишустин посетил во время большого турне по регионам Сибири и Дальнего Востока. Он оценил перезагрузку промышленности в условиях санкций и осмотрел реализацию экопроектов на заводах. А на прошлой неделе совещание с руководителями крупных предприятий по вопросам промышленности провел президент РФ Владимир Путин. Глава государства пожелал получить информацию «из первых уст» об эффективности имеющихся мер поддержки отрасли. Власти РФ запустили процесс новой индустриализации России, в рамках которой будут строиться новые заводы и фабрики, а также модернизироваться старые, считают аналитики. Политолог Дмитрий Нечаев отметил, что с помощью таких инструментов, как ФРП, правительство намерено преодолеть промышленную разруху — последствия 90-х. Во время визитов в регионы Мишустин лично посещает промышленные предприятия и оценивает состояние производств Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Сейчас по линии ФРП будет идти ускоренная работа по новой индустриализации — появление новых промышленных производств, и реиндустриализации — модернизация старых промышленных производств. Поэтому Мишустин контролирует, куда тратятся выделяемые средства, какие проекты финансируются. То есть не просто раздача денег, а именно под целевое назначение этих предприятий. Вероятно, Мишустин планирует увеличить объем выделяемых средств и таким образом тиражировать и масштабировать этот проект», — пояснил политолог. Приоритетными стали проекты по выпуску компонентной базы в области тяжелого машиностроения, сельхозмашиностроения, автомобильной промышленности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев уверен, что правительство занимается поиском оптимальных форм взаимодействия и помощи промышленникам. Перед страной стоит очень острая проблема, которую необходимо решить, — развивать промышленное производство на основе самых современных технологий, а это требует немалые капиталовложения и инвестиции. «В прошлом производственная политика была неэффективной, многие вопросы решались за счет импорта. В условиях санкций это невозможно, а поставки через параллельный импорт делают продукцию слишком дорогой. Поэтому ставка делается на производство внутри страны. Но нам нужно не просто промышленную базу создать, но и сделать производство эффективным. Чтобы товары отвечали требованиям мирового рынка, были конкурентоспособными на мировом рынке, иначе мы будем отброшены назад в своем развитии», — отметил Шмелев. Статья по теме Россия полностью заменит Boeing и Airbus Власти хотят добиться нового уровня технологий и увеличить объем производимой продукции, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. По его словам, повышение учетной ставки Центробанком тормозит промышленный рост, осложняет получение кредитов предприятиями в банках. Чтобы нивелировать эти негативные последствия власти используют льготные кредиты от ФРП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ запустили процесс новой индустриализации России, в рамках которой будут строиться заводы и фабрики, а также модернизироваться старые производства, разрушенные в 90-е. Для этого Фонд развития промышленности (ФРП) дает льготные кредиты для инвестирования в развитие предприятий. Так эксперты объяснили URA.RU итоги встречи премьер-министра Михаила Мишустина с директором ФРП Романом Петруцей 8 августа. Главная задача отрасли — создавать товары мирового уровня, считают аналитики. Работа Фонда развития промышленности закладывает основу для технологического суверенитета страны, подчеркнул в ходе беседы Мишустин. Реальный сектор экономики получает льготные кредиты с низкой ставкой от 1 до 5% на десять лет для инвестирования в развитие предприятий. Это позволяет провести необходимые работы для создания высокотехнологичных производств продуктов. «И конечно, это дает возможность создавать высокотехнологические новые рабочие места. Делая такие инвестиции, вы еще и формируете кадровый потенциал для всех отраслей, связанных с промышленностью и со смежными высокотехнологичными отраслями. За годы деятельности фонда этот подход позволил запустить сотни современных производств, разных, и небольших, и крупных. И, конечно, это способствует росту отечественной индустрии», — отметил глава правительства. Мишустин напомнил, что по поручению президента в прошлом году правительство докапитализировало Фонд на 120 млрд рублей. Приоритетными для поддержки были избраны проекты по выпуску компонентной базы в области тяжелого машиностроения, сельхозмашиностроения, автомобильной и фармацевтической промышленности. Петруца доложил, что в прошлом году ФРП профинансировал проектов на сумму 140 млрд рублей, что в семь раз больше суммы в 2015 году — первый год работы Фонда. При этом 2% портфеля находится в проблемной зоне, остальные проекты реализуются. Всего за 2022 год выделено 256 займов — каждый рабочий день Фонд финансировал одну заявку. Проекты в области машиностроения получили почти половину всех средств Фонда. Кроме таких крупных предприятий, как ГАЗ, АвтоВАЗ, «Урал», КамАЗ, льготные кредиты получили малые и средние предприятия, которые делают компонентную базу для автопроизводителей. «Конечно, мы вправе ожидать рост от этих отраслей. Все предпосылки для этого есть. Я уверен, что продолжится рост и в медбиофарме, мы увидим позитивный тренд в химической отрасли. Эти отрасли занимают второе и третье место по количеству поддержанных Фондом», — подчеркнул Петруца. «Для тех, кто вкладывается, очень важно понимать перспективы отраслевого развития. Это касается и самых важных сейчас для нас отраслей, таких как станкостроение, станкоинструментальная промышленность, микроэлектроника, радиоэлектроника. Хочу попросить вас внимательно следить за этим, чтобы был контакт с НИОКР, с теми, кто работает в науке. И, конечно, продолжать поддерживать наши предприятия, чтобы достигнуть тех национальных целей развития, о которых нам говорит президент», — резюмировал премьер. Ключевые для экономики России промышленные предприятия Мишустин посетил во время большого турне по регионам Сибири и Дальнего Востока. Он оценил перезагрузку промышленности в условиях санкций и осмотрел реализацию экопроектов на заводах. А на прошлой неделе совещание с руководителями крупных предприятий по вопросам промышленности провел президент РФ Владимир Путин. Глава государства пожелал получить информацию «из первых уст» об эффективности имеющихся мер поддержки отрасли. Власти РФ запустили процесс новой индустриализации России, в рамках которой будут строиться новые заводы и фабрики, а также модернизироваться старые, считают аналитики. Политолог Дмитрий Нечаев отметил, что с помощью таких инструментов, как ФРП, правительство намерено преодолеть промышленную разруху — последствия 90-х. «Сейчас по линии ФРП будет идти ускоренная работа по новой индустриализации — появление новых промышленных производств, и реиндустриализации — модернизация старых промышленных производств. Поэтому Мишустин контролирует, куда тратятся выделяемые средства, какие проекты финансируются. Профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев уверен, что правительство занимается поиском оптимальных форм взаимодействия и помощи промышленникам. Перед страной стоит очень острая проблема, которую необходимо решить, — развивать промышленное производство на основе самых современных технологий, а это требует немалые капиталовложения и инвестиции. «В прошлом производственная политика была неэффективной, многие вопросы решались за счет импорта. В условиях санкций это невозможно, а поставки через параллельный импорт делают продукцию слишком дорогой. Поэтому ставка делается на производство внутри страны. Но нам нужно не просто промышленную базу создать, но и сделать производство эффективным. Чтобы товары отвечали требованиям мирового рынка, были конкурентоспособными на мировом рынке, иначе мы будем отброшены назад в своем развитии», — отметил Шмелев. Власти хотят добиться нового уровня технологий и увеличить объем производимой продукции, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. По его словам, повышение учетной ставки Центробанком тормозит промышленный рост, осложняет получение кредитов предприятиями в банках. Чтобы нивелировать эти негативные последствия власти используют льготные кредиты от ФРП.