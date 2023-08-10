10 августа 2023

В Пермском крае участника СВО избил и ограбил друг

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Похороны, Константин Глушков. Челябинск, нашивка z, шеврон z
Друг украл у бойца 450 тысяч рублей Фото:

Участник СВО из Пермского края вернулся на родину в Гайнский район, где встретился с другом. Мужчины выпили и поссорились. В ходе ссоры собутыльник избил бойца и отобрал у него 450 тысяч рублей.

«Боец распивал спиртное с приятелем. Они повздорили. Приятель избил бойца. Пока тот был без сознания, собутыльник украл у него 450 тысяч рублей», — пишет портал «Парма-Новости».

Раннее пермские ветераны СВО пообещали дать жесткий ответ в случае нападения на участников спецоперации. Пресекать подобные явления будут жестко и оперативно.

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Участник СВО из Пермского края вернулся на родину в Гайнский район, где встретился с другом. Мужчины выпили и поссорились. В ходе ссоры собутыльник избил бойца и отобрал у него 450 тысяч рублей. «Боец распивал спиртное с приятелем. Они повздорили. Приятель избил бойца. Пока тот был без сознания, собутыльник украл у него 450 тысяч рублей», — пишет портал «Парма-Новости». Раннее пермские ветераны СВО пообещали дать жесткий ответ в случае нападения на участников спецоперации. Пресекать подобные явления будут жестко и оперативно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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