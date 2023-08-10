В Пермском крае участника СВО избил и ограбил друг

11 августа 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Друг украл у бойца 450 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участник СВО из Пермского края вернулся на родину в Гайнский район, где встретился с другом. Мужчины выпили и поссорились. В ходе ссоры собутыльник избил бойца и отобрал у него 450 тысяч рублей. «Боец распивал спиртное с приятелем. Они повздорили. Приятель избил бойца. Пока тот был без сознания, собутыльник украл у него 450 тысяч рублей», — пишет портал «Парма-Новости». Раннее пермские ветераны СВО пообещали дать жесткий ответ в случае нападения на участников спецоперации. Пресекать подобные явления будут жестко и оперативно.

Участник СВО из Пермского края вернулся на родину в Гайнский район, где встретился с другом. Мужчины выпили и поссорились. В ходе ссоры собутыльник избил бойца и отобрал у него 450 тысяч рублей. «Боец распивал спиртное с приятелем. Они повздорили. Приятель избил бойца. Пока тот был без сознания, собутыльник украл у него 450 тысяч рублей», — пишет портал «Парма-Новости». Раннее пермские ветераны СВО пообещали дать жесткий ответ в случае нападения на участников спецоперации. Пресекать подобные явления будут жестко и оперативно.