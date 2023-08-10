В Пермском крае участника СВО избил и ограбил друг

Друг украл у бойца 450 тысяч рублей
Участник СВО из Пермского края вернулся на родину в Гайнский район, где встретился с другом. Мужчины выпили и поссорились. В ходе ссоры собутыльник избил бойца и отобрал у него 450 тысяч рублей.
«Боец распивал спиртное с приятелем. Они повздорили. Приятель избил бойца. Пока тот был без сознания, собутыльник украл у него 450 тысяч рублей», — пишет портал «Парма-Новости».
Раннее пермские ветераны СВО пообещали дать жесткий ответ в случае нападения на участников спецоперации. Пресекать подобные явления будут жестко и оперативно.
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