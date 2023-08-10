Работники курганских предприятий не могут пройти медицинские осмотры из-за нехватки врачей

Работники курганских предприятий не могут пройти медицинские осмотры

В Катайские работники предприятий жалуются на нехватку медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Катайске работники предприятий не могут вовремя пройти медосмотры. В больнице людям отвечают, что нет врачей-специалистов, рассказали URA.RU местные жители. В депздраве заявили, что организовывать медосмотры должен работодатель.

«Протий медосмотр и профосмотр в Катайске практически невозможно. В катайской больнице отвечают, что специалистов нет и неизвестно когда появятся. При этом даже не направляют в другие медицинские учреждения. Справку для оформления водительских прав также получить крайне сложно», — рассказал работник одного из предприятий города.

В департаменте здравоохранения на запрос URA.RU ответили, что услуга по проведению обязательных предварительных и периодических медосмотров не входит в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. «Предварительные и периодические осмотры проводят медицинские организациями любой организационно-правовой формы, имеющие лицензию на проведение предварительных и периодических медосмотров. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя», — говорится в ответе ведомства.

Что касается нехватки специалистов в больнице Катайска, в депздраве пояснили, что работа по привлечению врачебных кадров ведется на постоянной основе. В декабре 2022 года при департаменте здравоохранения Курганской области создан Центр по трудоустройству.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область поднялась с последней строчки рейтинга обеспеченности врачами среди регионов России, которую занимала несколько лет. За первое полугодие 2023 года численность медицинских работников в регионе увеличилась примерно на 230 человек.