Курганская область перестала быть худшей по количеству врачей в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
За последние полгода число врачей в регионе выросло на 70 человек Фото:

Курганской область поднялась с последней строчки рейтинга по обеспеченностью врачами среди регионов России, которую занимала несколько лет. Об этом сообщила замдиректора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских.

«Департамент здравоохранения на постоянной основе ведет работу по привлечению медицинских кадров в лечебные учреждения Курганской области. И успехи есть. У нас впервые за многие годы обеспеченность врачами выросла, и Курганская область больше не занимает последнюю строчку в стране по этому показателю», — цитируют Островских на сайте областного правительства.

По ее словам, сейчас больницы в области стали современнее и привлекательнее, и лечить курганцев приезжают врачи из других регионов. По ее словам, за первое полугодие численность медицинских работников в регионе увеличилась примерно на 70 врачей и 160 человек среднего медперсонала. При этом Островских отметила, что потребность во врачах остается, и эту ситуацию поможет исправить единая базовая система оплаты труда по всей стране, если ее введут.

В последние годы регион был последним по обеспеченностью врачами. Например, в 2021 году в регионе приходилось 20 врачей на 10 тысяч человек населения. В последние месяцы впервые за долгое время профессии врачей и фельдшеров перестали входить в число самых востребованных в Кургане.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганской область поднялась с последней строчки рейтинга по обеспеченностью врачами среди регионов России, которую занимала несколько лет. Об этом сообщила замдиректора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских. «Департамент здравоохранения на постоянной основе ведет работу по привлечению медицинских кадров в лечебные учреждения Курганской области. И успехи есть. У нас впервые за многие годы обеспеченность врачами выросла, и Курганская область больше не занимает последнюю строчку в стране по этому показателю», — цитируют Островских на сайте областного правительства. По ее словам, сейчас больницы в области стали современнее и привлекательнее, и лечить курганцев приезжают врачи из других регионов. По ее словам, за первое полугодие численность медицинских работников в регионе увеличилась примерно на 70 врачей и 160 человек среднего медперсонала. При этом Островских отметила, что потребность во врачах остается, и эту ситуацию поможет исправить единая базовая система оплаты труда по всей стране, если ее введут. В последние годы регион был последним по обеспеченностью врачами. Например, в 2021 году в регионе приходилось 20 врачей на 10 тысяч человек населения. В последние месяцы впервые за долгое время профессии врачей и фельдшеров перестали входить в число самых востребованных в Кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...