Курганская область перестала быть худшей по количеству врачей в России

09 августа 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

За последние полгода число врачей в регионе выросло на 70 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганской область поднялась с последней строчки рейтинга по обеспеченностью врачами среди регионов России, которую занимала несколько лет. Об этом сообщила замдиректора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских. «Департамент здравоохранения на постоянной основе ведет работу по привлечению медицинских кадров в лечебные учреждения Курганской области. И успехи есть. У нас впервые за многие годы обеспеченность врачами выросла, и Курганская область больше не занимает последнюю строчку в стране по этому показателю», — цитируют Островских на сайте областного правительства. По ее словам, сейчас больницы в области стали современнее и привлекательнее, и лечить курганцев приезжают врачи из других регионов. По ее словам, за первое полугодие численность медицинских работников в регионе увеличилась примерно на 70 врачей и 160 человек среднего медперсонала. При этом Островских отметила, что потребность во врачах остается, и эту ситуацию поможет исправить единая базовая система оплаты труда по всей стране, если ее введут. В последние годы регион был последним по обеспеченностью врачами. Например, в 2021 году в регионе приходилось 20 врачей на 10 тысяч человек населения. В последние месяцы впервые за долгое время профессии врачей и фельдшеров перестали входить в число самых востребованных в Кургане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганской область поднялась с последней строчки рейтинга по обеспеченностью врачами среди регионов России, которую занимала несколько лет. Об этом сообщила замдиректора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских. «Департамент здравоохранения на постоянной основе ведет работу по привлечению медицинских кадров в лечебные учреждения Курганской области. И успехи есть. У нас впервые за многие годы обеспеченность врачами выросла, и Курганская область больше не занимает последнюю строчку в стране по этому показателю», — цитируют Островских на сайте областного правительства. По ее словам, сейчас больницы в области стали современнее и привлекательнее, и лечить курганцев приезжают врачи из других регионов. По ее словам, за первое полугодие численность медицинских работников в регионе увеличилась примерно на 70 врачей и 160 человек среднего медперсонала. При этом Островских отметила, что потребность во врачах остается, и эту ситуацию поможет исправить единая базовая система оплаты труда по всей стране, если ее введут. В последние годы регион был последним по обеспеченностью врачами. Например, в 2021 году в регионе приходилось 20 врачей на 10 тысяч человек населения. В последние месяцы впервые за долгое время профессии врачей и фельдшеров перестали входить в число самых востребованных в Кургане.