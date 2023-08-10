В ЯНАО многодетная мать назвала сына в честь губернатора Артюхова

11 августа 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Имя Дмитрий многодетная мама выбрала после случайной встречи с главой округа Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Многодетная мать из Ноябрьска (ЯНАО) Гульнара Павлив назвала сына Дмитрием в честь губернатора округа Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». «Гульнара Павлив из Ноябрьска. Пятого ребенка Гульнара назвала Дмитрием неслучайно. В день выписки из роддома имени у малыша не было, но все решила случайная встреча с главой региона. Павлив решили, что это знак», — передается в сообщении. Встреча с губернатором ЯНАО произошла во время «Честного маршрута — 2021». Дмитрий Артюхов остановился, чтобы поздравить новоиспеченных родителей. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил лучшие семьи Пуровского района. Восемь лауреатов получили дипломы и гранты в размере 250 тысяч рублей.

Многодетная мать из Ноябрьска (ЯНАО) Гульнара Павлив назвала сына Дмитрием в честь губернатора округа Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». «Гульнара Павлив из Ноябрьска. Пятого ребенка Гульнара назвала Дмитрием неслучайно. В день выписки из роддома имени у малыша не было, но все решила случайная встреча с главой региона. Павлив решили, что это знак», — передается в сообщении. Встреча с губернатором ЯНАО произошла во время «Честного маршрута — 2021». Дмитрий Артюхов остановился, чтобы поздравить новоиспеченных родителей. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил лучшие семьи Пуровского района. Восемь лауреатов получили дипломы и гранты в размере 250 тысяч рублей.