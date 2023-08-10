10 августа 2023

В ЯНАО многодетная мать назвала сына в честь губернатора Артюхова

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Имя Дмитрий многодетная мама выбрала после случайной встречи с главой округа Фото:

Многодетная мать из Ноябрьска (ЯНАО) Гульнара Павлив назвала сына Дмитрием в честь губернатора округа Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».

«Гульнара Павлив из Ноябрьска. Пятого ребенка Гульнара назвала Дмитрием неслучайно. В день выписки из роддома имени у малыша не было, но все решила случайная встреча с главой региона. Павлив решили, что это знак», — передается в сообщении.

Встреча с губернатором ЯНАО произошла во время «Честного маршрута — 2021». Дмитрий Артюхов остановился, чтобы поздравить новоиспеченных родителей.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил лучшие семьи Пуровского района. Восемь лауреатов получили дипломы и гранты в размере 250 тысяч рублей.

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Многодетная мать из Ноябрьска (ЯНАО) Гульнара Павлив назвала сына Дмитрием в честь губернатора округа Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». «Гульнара Павлив из Ноябрьска. Пятого ребенка Гульнара назвала Дмитрием неслучайно. В день выписки из роддома имени у малыша не было, но все решила случайная встреча с главой региона. Павлив решили, что это знак», — передается в сообщении. Встреча с губернатором ЯНАО произошла во время «Честного маршрута — 2021». Дмитрий Артюхов остановился, чтобы поздравить новоиспеченных родителей. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил лучшие семьи Пуровского района. Восемь лауреатов получили дипломы и гранты в размере 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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