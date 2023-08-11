Посол Келин: реалистичной инициативы прекращения конфликта на Украине нет

11 августа 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Инициативы от зарубежных стран по выходу из конфликта на Украине не реалистичны, заявил Андрей Келин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В настоящее время от зарубежных стран отсутствуют инициативы, которые давали бы реалистичный выход из конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «Мы, конечно, оценим усилия всех. Все это позитивно, но пока здесь (среди предложенных иностранными государствами инициатив — прим. URA.RU) нет такой инициативы, которая бы давала реалистичный выход из этого кризиса», — заявил Андрей Келин в интервью телеканалу Al Qahera. Инициативы от африканских стран, Египта и Китая также нереалистичны, добавил посол. По мнению Келина, конфликт на Украине имеет два сценария. Во-первых, страны Запада продолжат помогать Киеву и боевые действия затянутся, но тогда потом будет некому и не на что восстанавливать страну, считает посол. Вторым сценарием, по мнению Келина, являются «реалистичные мирные переговоры». Ранее посол отмечал, что Вооруженные силы Украины сосредоточились на террористических атаках на российские объекты из-за неудачного контрнаступления. Российские войска наносят удары лишь по военной инфраструктуре Украины, а противник бьет в гражданские объекты РФ.

В настоящее время от зарубежных стран отсутствуют инициативы, которые давали бы реалистичный выход из конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «Мы, конечно, оценим усилия всех. Все это позитивно, но пока здесь (среди предложенных иностранными государствами инициатив — прим. URA.RU) нет такой инициативы, которая бы давала реалистичный выход из этого кризиса», — заявил Андрей Келин в интервью телеканалу Al Qahera. Инициативы от африканских стран, Египта и Китая также нереалистичны, добавил посол. По мнению Келина, конфликт на Украине имеет два сценария. Во-первых, страны Запада продолжат помогать Киеву и боевые действия затянутся, но тогда потом будет некому и не на что восстанавливать страну, считает посол. Вторым сценарием, по мнению Келина, являются «реалистичные мирные переговоры». Ранее посол отмечал, что Вооруженные силы Украины сосредоточились на террористических атаках на российские объекты из-за неудачного контрнаступления. Российские войска наносят удары лишь по военной инфраструктуре Украины, а противник бьет в гражданские объекты РФ.