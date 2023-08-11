11 августа 2023

Посол Келин: реалистичной инициативы прекращения конфликта на Украине нет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, инженерные войска, сво, тввику, армия россии, арми, преодоление водной преграды, гмз 3
Инициативы от зарубежных стран по выходу из конфликта на Украине не реалистичны, заявил Андрей Келин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящее время от зарубежных стран отсутствуют инициативы, которые давали бы реалистичный выход из конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Мы, конечно, оценим усилия всех. Все это позитивно, но пока здесь (среди предложенных иностранными государствами инициатив — прим. URA.RU) нет такой инициативы, которая бы давала реалистичный выход из этого кризиса», — заявил Андрей Келин в интервью телеканалу Al Qahera. Инициативы от африканских стран, Египта и Китая также нереалистичны, добавил посол.

По мнению Келина, конфликт на Украине имеет два сценария. Во-первых, страны Запада продолжат помогать Киеву и боевые действия затянутся, но тогда потом будет некому и не на что восстанавливать страну, считает посол. Вторым сценарием, по мнению Келина, являются «реалистичные мирные переговоры».

Ранее посол отмечал, что Вооруженные силы Украины сосредоточились на террористических атаках на российские объекты из-за неудачного контрнаступления. Российские войска наносят удары лишь по военной инфраструктуре Украины, а противник бьет в гражданские объекты РФ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В настоящее время от зарубежных стран отсутствуют инициативы, которые давали бы реалистичный выход из конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «Мы, конечно, оценим усилия всех. Все это позитивно, но пока здесь (среди предложенных иностранными государствами инициатив — прим. URA.RU) нет такой инициативы, которая бы давала реалистичный выход из этого кризиса», — заявил Андрей Келин в интервью телеканалу Al Qahera. Инициативы от африканских стран, Египта и Китая также нереалистичны, добавил посол. По мнению Келина, конфликт на Украине имеет два сценария. Во-первых, страны Запада продолжат помогать Киеву и боевые действия затянутся, но тогда потом будет некому и не на что восстанавливать страну, считает посол. Вторым сценарием, по мнению Келина, являются «реалистичные мирные переговоры». Ранее посол отмечал, что Вооруженные силы Украины сосредоточились на террористических атаках на российские объекты из-за неудачного контрнаступления. Российские войска наносят удары лишь по военной инфраструктуре Украины, а противник бьет в гражданские объекты РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...