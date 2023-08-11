СК просит арестовать мигранта, обвиняемого в убийстве возлюбленной в челябинском баре

12 августа 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения мигранту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мигрант с ножом напал на жительницу Челябинска Следователи просят арестовать гражданина Таджикистана Русулджона Шерматова, задержанного за убийство возлюбленной в пивном баре в Челябинске. Ему предъявлено обвинение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. «Предъявлено обвинение… в совершении убийства местной жительницы. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пересечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчина был задержан в пятницу. На допросе он признал вину в убийстве и заявил, что любил погибшую. В ночь на 5 августа Русулджон Шерматов пришел в пивной бар, где отдыхала его бывшая подруга с другим мужчиной. На почве ревности он шесть раз ударил ее ножом, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована. Спустя несколько дней она скончалась в больнице. Узнав о ее смерти, мужчина сдался полиции.

Следователи просят арестовать гражданина Таджикистана Русулджона Шерматова, задержанного за убийство возлюбленной в пивном баре в Челябинске. Ему предъявлено обвинение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. «Предъявлено обвинение… в совершении убийства местной жительницы. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пересечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчина был задержан в пятницу. На допросе он признал вину в убийстве и заявил, что любил погибшую. В ночь на 5 августа Русулджон Шерматов пришел в пивной бар, где отдыхала его бывшая подруга с другим мужчиной. На почве ревности он шесть раз ударил ее ножом, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована. Спустя несколько дней она скончалась в больнице. Узнав о ее смерти, мужчина сдался полиции.