СК просит арестовать мигранта, обвиняемого в убийстве возлюбленной в челябинском баре

Следователи просят арестовать гражданина Таджикистана Русулджона Шерматова, задержанного за убийство возлюбленной в пивном баре в Челябинске. Ему предъявлено обвинение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
«Предъявлено обвинение… в совершении убийства местной жительницы. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пересечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Мужчина был задержан в пятницу. На допросе он признал вину в убийстве и заявил, что любил погибшую.
В ночь на 5 августа Русулджон Шерматов пришел в пивной бар, где отдыхала его бывшая подруга с другим мужчиной. На почве ревности он шесть раз ударил ее ножом, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована. Спустя несколько дней она скончалась в больнице. Узнав о ее смерти, мужчина сдался полиции.
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