11 августа 2023

СК просит арестовать мигранта, обвиняемого в убийстве возлюбленной в челябинском баре

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения мигранту Фото:
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Мигрант с ножом напал на жительницу Челябинска

Следователи просят арестовать гражданина Таджикистана Русулджона Шерматова, задержанного за убийство возлюбленной в пивном баре в Челябинске. Ему предъявлено обвинение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«Предъявлено обвинение… в совершении убийства местной жительницы. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пересечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Мужчина был задержан в пятницу. На допросе он признал вину в убийстве и заявил, что любил погибшую.

В ночь на 5 августа Русулджон Шерматов пришел в пивной бар, где отдыхала его бывшая подруга с другим мужчиной. На почве ревности он шесть раз ударил ее ножом, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована. Спустя несколько дней она скончалась в больнице. Узнав о ее смерти, мужчина сдался полиции.

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Следователи просят арестовать гражданина Таджикистана Русулджона Шерматова, задержанного за убийство возлюбленной в пивном баре в Челябинске. Ему предъявлено обвинение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. «Предъявлено обвинение… в совершении убийства местной жительницы. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пересечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчина был задержан в пятницу. На допросе он признал вину в убийстве и заявил, что любил погибшую. В ночь на 5 августа Русулджон Шерматов пришел в пивной бар, где отдыхала его бывшая подруга с другим мужчиной. На почве ревности он шесть раз ударил ее ножом, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована. Спустя несколько дней она скончалась в больнице. Узнав о ее смерти, мужчина сдался полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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