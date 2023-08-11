11 августа 2023

В метро Екатеринбурга образовалась огромная очередь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбург, выход в город, пассажиры, метро, метрополитен, люди, лестница
Екатеринбуржцы пытаются вернуться домой после праздника (архивное фото) Фото:

На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге скопилась большая очередь из людей. Они уезжают домой после Дня строителя, который проходил в Историческом сквере, передает журналист URA.RU.

«На „Площади 1905 года“ большие скопления людей. Екатеринбуржцы пытаются уехать домой после Дня строителя», — сообщил корреспондент агентства. По его словам, сначала жители ждали у входа в метро, а когда двери открыли, то они стали активно проталкиваться внутрь.

На Дне строителя в Екатеринбурге выступили Леонид Агутин и группа «Рефлекс». Закончилось мероприятие праздничным салютом. Мэр города Алексей Орлов заявил, что праздник теперь будут ежегодно отмечать в центре города.

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На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге скопилась большая очередь из людей. Они уезжают домой после Дня строителя, который проходил в Историческом сквере, передает журналист URA.RU. «На „Площади 1905 года“ большие скопления людей. Екатеринбуржцы пытаются уехать домой после Дня строителя», — сообщил корреспондент агентства. По его словам, сначала жители ждали у входа в метро, а когда двери открыли, то они стали активно проталкиваться внутрь. На Дне строителя в Екатеринбурге выступили Леонид Агутин и группа «Рефлекс». Закончилось мероприятие праздничным салютом. Мэр города Алексей Орлов заявил, что праздник теперь будут ежегодно отмечать в центре города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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