На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге скопилась большая очередь из людей. Они уезжают домой после Дня строителя, который проходил в Историческом сквере, передает журналист URA.RU.
«На „Площади 1905 года“ большие скопления людей. Екатеринбуржцы пытаются уехать домой после Дня строителя», — сообщил корреспондент агентства. По его словам, сначала жители ждали у входа в метро, а когда двери открыли, то они стали активно проталкиваться внутрь.
На Дне строителя в Екатеринбурге выступили Леонид Агутин и группа «Рефлекс». Закончилось мероприятие праздничным салютом. Мэр города Алексей Орлов заявил, что праздник теперь будут ежегодно отмечать в центре города.
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