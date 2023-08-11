Празднование Дня строителя в центре Екатеринбурга произвело на мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева такое впечатление, что это станет традицией. Об этом URA.RU рассказал Орлов во время концерта Ирины Нельсон (группа Reflex).
«Сотка точно есть», — поделился Орлов со своим замом Рустамом Галямовым, имея в виду, что у главной сцены в Историческом сквере собрались около 100 тысяч горожан. С учетом, конечно, тех, кто смотрел на сцену с проспекта Ленина.
«Теперь каждый год так будем праздновать. С губернатором сегодня решили», — отметил мэр, уже отвечая на вопрос корреспондента.
День строителя в этом году в Историческом сквере проходит впервые. Ради праздника власти пошли на ограничение движения по проспекту Ленина, от ул. 8 Марта до ул. Пушкина. Слова Орлова означают, что эта мера будет ежегодной.
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