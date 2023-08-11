11 августа 2023

Многотысячная толпа в центре Екатеринбурга подтолкнула Куйвашева и мэра к важному решению. Фото

Мэр Орлов: День строителя теперь будут отмечать только в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие школы №31. Екатеринбург, куйвашев евгений, орлов алексей
Алексей Орлов (слева) и Евгений Куйвашев впервые поздравили девелоперов вместе Фото:

Празднование Дня строителя в центре Екатеринбурга произвело на мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева такое впечатление, что это станет традицией. Об этом URA.RU рассказал Орлов во время концерта Ирины Нельсон (группа Reflex).

«Сотка точно есть», — поделился Орлов со своим замом Рустамом Галямовым, имея в виду, что у главной сцены в Историческом сквере собрались около 100 тысяч горожан. С учетом, конечно, тех, кто смотрел на сцену с проспекта Ленина.

«Теперь каждый год так будем праздновать. С губернатором сегодня решили», — отметил мэр, уже отвечая на вопрос корреспондента.

День строителя в этом году в Историческом сквере проходит впервые. Ради праздника власти пошли на ограничение движения по проспекту Ленина, от ул. 8 Марта до ул. Пушкина. Слова Орлова означают, что эта мера будет ежегодной.

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Празднование Дня строителя в центре Екатеринбурга произвело на мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева такое впечатление, что это станет традицией. Об этом URA.RU рассказал Орлов во время концерта Ирины Нельсон (группа Reflex). «Сотка точно есть», — поделился Орлов со своим замом Рустамом Галямовым, имея в виду, что у главной сцены в Историческом сквере собрались около 100 тысяч горожан. С учетом, конечно, тех, кто смотрел на сцену с проспекта Ленина. «Теперь каждый год так будем праздновать. С губернатором сегодня решили», — отметил мэр, уже отвечая на вопрос корреспондента. День строителя в этом году в Историческом сквере проходит впервые. Ради праздника власти пошли на ограничение движения по проспекту Ленина, от ул. 8 Марта до ул. Пушкина. Слова Орлова означают, что эта мера будет ежегодной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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