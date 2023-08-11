Многотысячная толпа в центре Екатеринбурга подтолкнула Куйвашева и мэра к важному решению. Фото

Мэр Орлов: День строителя теперь будут отмечать только в центре Екатеринбурга

12 августа 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (слева) и Евгений Куйвашев впервые поздравили девелоперов вместе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Празднование Дня строителя в центре Екатеринбурга произвело на мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева такое впечатление, что это станет традицией. Об этом URA.RU рассказал Орлов во время концерта Ирины Нельсон (группа Reflex). «Сотка точно есть», — поделился Орлов со своим замом Рустамом Галямовым, имея в виду, что у главной сцены в Историческом сквере собрались около 100 тысяч горожан. С учетом, конечно, тех, кто смотрел на сцену с проспекта Ленина. «Теперь каждый год так будем праздновать. С губернатором сегодня решили», — отметил мэр, уже отвечая на вопрос корреспондента. День строителя в этом году в Историческом сквере проходит впервые. Ради праздника власти пошли на ограничение движения по проспекту Ленина, от ул. 8 Марта до ул. Пушкина. Слова Орлова означают, что эта мера будет ежегодной. Фото: URA.RU

Празднование Дня строителя в центре Екатеринбурга произвело на мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева такое впечатление, что это станет традицией. Об этом URA.RU рассказал Орлов во время концерта Ирины Нельсон (группа Reflex). «Сотка точно есть», — поделился Орлов со своим замом Рустамом Галямовым, имея в виду, что у главной сцены в Историческом сквере собрались около 100 тысяч горожан. С учетом, конечно, тех, кто смотрел на сцену с проспекта Ленина. «Теперь каждый год так будем праздновать. С губернатором сегодня решили», — отметил мэр, уже отвечая на вопрос корреспондента. День строителя в этом году в Историческом сквере проходит впервые. Ради праздника власти пошли на ограничение движения по проспекту Ленина, от ул. 8 Марта до ул. Пушкина. Слова Орлова означают, что эта мера будет ежегодной.