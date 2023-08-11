День строителя в Екатеринбурге закончился салютом
День строителя в Екатеринбурге завершился гала-концертом в Историческом сквере и салютом над акваторией городского пруда. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«День строителя в Екатеринбурге подходит к завершению. В конце всех гостей ждал праздничный салют», — сообщил журналист агентства.
В этом году на Дне строителя в Екатеринбурге выступали Леонид Агутин и группа «Рефлекс». Из-за праздника центральная улица была перекрыта для движения.
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