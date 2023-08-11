11 августа 2023

Праздничным салютом завершился День строителя в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют День победы. Екатеринбург, салют, фейерверк, салют победы, салют 9 мая
День строителя в Екатеринбурге закончился салютом Фото:

День строителя в Екатеринбурге завершился гала-концертом в Историческом сквере и салютом над акваторией городского пруда. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«День строителя в Екатеринбурге подходит к завершению. В конце всех гостей ждал праздничный салют», — сообщил журналист агентства.

В этом году на Дне строителя в Екатеринбурге выступали Леонид Агутин и группа «Рефлекс». Из-за праздника центральная улица была перекрыта для движения.

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День строителя в Екатеринбурге завершился гала-концертом в Историческом сквере и салютом над акваторией городского пруда. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «День строителя в Екатеринбурге подходит к завершению. В конце всех гостей ждал праздничный салют», — сообщил журналист агентства. В этом году на Дне строителя в Екатеринбурге выступали Леонид Агутин и группа «Рефлекс». Из-за праздника центральная улица была перекрыта для движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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