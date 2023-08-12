В Чехии призвали протестовать против украинцев после изнасилования девушки

13 августа 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

Юношу задержала полиция Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители чешского города Пльзень призвали протестовать против украинцев после того, как один из них изнасиловал 15-летнюю девушку. Об этом пишет чешское издание. «18-летний украинец изнасиловал и пытался убить девушку. В соцсетях люди уже призывают к протесту против украинцев», — пишет Novinky . Уточняется, что юноша давно живет в Чехии и не является беженцем. По информации издания, во время прогулки по лесу он изнасиловал девушку, завернул в мешок и бросил в овраг. Пострадавшая притворилась мертвой, чем и спасла себе жизнь. Выбравшись из мешка она обратилась за помощью в полицию. Юношу вскоре задержали. После начала конфликта на Украине более восьми миллионов украинцев покинули свою страну. При этом почти пять миллионов человек подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних странах. Ранее в минтруде Чехии сообщили, что с 1 июля начинает действовать закон для украинских беженцев из-за нехватки жилья. Таким образом, риск вернуться из Чехии к себе на Родину появился у 50 тысяч украинцев.

Жители чешского города Пльзень призвали протестовать против украинцев после того, как один из них изнасиловал 15-летнюю девушку. Об этом пишет чешское издание. «18-летний украинец изнасиловал и пытался убить девушку. В соцсетях люди уже призывают к протесту против украинцев», — пишет Novinky. Уточняется, что юноша давно живет в Чехии и не является беженцем. По информации издания, во время прогулки по лесу он изнасиловал девушку, завернул в мешок и бросил в овраг. Пострадавшая притворилась мертвой, чем и спасла себе жизнь. Выбравшись из мешка она обратилась за помощью в полицию. Юношу вскоре задержали. После начала конфликта на Украине более восьми миллионов украинцев покинули свою страну. При этом почти пять миллионов человек подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних странах. Ранее в минтруде Чехии сообщили, что с 1 июля начинает действовать закон для украинских беженцев из-за нехватки жилья. Таким образом, риск вернуться из Чехии к себе на Родину появился у 50 тысяч украинцев.