Российские войска продвинулись на купянском направлении

Штурмовые группы РФ заняли два опорных пункта ВСУ на купянском направлении

13 августа 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Российские штурмовики продвигаются на купянском направлении, рассказал Сергей Зыбинский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении российские силы овладели двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. «В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», — сообщил Сергей Зыбинский, его слова приводит ТАСС. Зыбинский отметил, что противник попытался пойти в контратаку. Украина использовала для этого подразделения 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригад. Российские силы успешно отразили наступления. На данный момент армия России продвигается на купянском направлении. Зарубежные военные аналитики отмечали, что российское наступление в этом регионе мешает ВСУ проводить контратаки. Так, армия России 12 августа отбила восемь атак Киева на это направлении. В Купянске уже объявлена эвакуация. По данным на 10 августа, российским силам осталось пройти семь километров до захода в город.

На купянском направлении российские силы овладели двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. «В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», — сообщил Сергей Зыбинский, его слова приводит ТАСС. Зыбинский отметил, что противник попытался пойти в контратаку. Украина использовала для этого подразделения 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригад. Российские силы успешно отразили наступления. На данный момент армия России продвигается на купянском направлении. Зарубежные военные аналитики отмечали, что российское наступление в этом регионе мешает ВСУ проводить контратаки. Так, армия России 12 августа отбила восемь атак Киева на это направлении. В Купянске уже объявлена эвакуация. По данным на 10 августа, российским силам осталось пройти семь километров до захода в город.