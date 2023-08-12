12 августа 2023

Российские войска продвинулись на купянском направлении

Штурмовые группы РФ заняли два опорных пункта ВСУ на купянском направлении
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Российские штурмовики продвигаются на купянском направлении, рассказал Сергей Зыбинский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На купянском направлении российские силы овладели двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», — сообщил Сергей Зыбинский, его слова приводит ТАСС.

Зыбинский отметил, что противник попытался пойти в контратаку. Украина использовала для этого подразделения 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригад. Российские силы успешно отразили наступления.

На данный момент армия России продвигается на купянском направлении. Зарубежные военные аналитики отмечали, что российское наступление в этом регионе мешает ВСУ проводить контратаки. Так, армия России 12 августа отбила восемь атак Киева на это направлении.

В Купянске уже объявлена эвакуация. По данным на 10 августа, российским силам осталось пройти семь километров до захода в город.

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На купянском направлении российские силы овладели двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. «В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», — сообщил Сергей Зыбинский, его слова приводит ТАСС. Зыбинский отметил, что противник попытался пойти в контратаку. Украина использовала для этого подразделения 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригад. Российские силы успешно отразили наступления. На данный момент армия России продвигается на купянском направлении. Зарубежные военные аналитики отмечали, что российское наступление в этом регионе мешает ВСУ проводить контратаки. Так, армия России 12 августа отбила восемь атак Киева на это направлении. В Купянске уже объявлена эвакуация. По данным на 10 августа, российским силам осталось пройти семь километров до захода в город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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