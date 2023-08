NYT: российские войска срывают наступление ВСУ своей контратакой

ВСУ не могут прорвать оборону из-за контратак России на купянском направлении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контратака российских войск на купянском направлении мешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) продолжать наступление. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военных аналитиков. «Российские войска продолжают свое контрнаступление на северо-востоке Украины в районе города Купянск. Вынуждая Украину защищаться там, Россия пытается отвлечь силы ВСУ из других районов, где они ведут наступление. Так считают военные аналитики», — говорится в материале The New York Times . В случае прорыва первой линии обороны, ВСУ наткнется на дальнейшее сопротивление, поскольку у Москвы было много месяцев для подготовки укреплений. По мнению аналитиков, российская оборона выстроена так, чтобы не дать возможности украинским войскам контратаковать. По данным Минобороны РФ, российские войска отбили восемь попыток наступления ВСУ на купянском направлении. ВСУ потеряли до 70 боевиков при этих атаках.

