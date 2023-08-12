Третий участник избиения ветеранов СВО в Забайкалье сам сдался полиции

Третий обвиняемый в избиении участников СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края сам сдался полиции. Об этом сообщает УМВД по региону.
«Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан», — сообщает ведомство. Уточняется, что в мероприятиях по поиску подозреваемого был задействован весь личный состав пункта полиции. В ведомстве уточнили, что с мужчиной работают полицейские. После допроса он будет передан следственным органам.
Ранее стало известно, что в Забайкалье произошло жестокое избиение ветеранов СВО. URA.RU подробно рассказывало о конфликте. Позже стало известно, что двоих подозреваемых в преступлении поймали. Третьего суд заочно арестовал 10 августа.
Третий обвиняемый в избиении участников СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края сам сдался полиции. Об этом сообщает УМВД по региону. «Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан», — сообщает ведомство. Уточняется, что в мероприятиях по поиску подозреваемого был задействован весь личный состав пункта полиции. В ведомстве уточнили, что с мужчиной работают полицейские. После допроса он будет передан следственным органам.
Ранее стало известно, что в Забайкалье произошло жестокое избиение ветеранов СВО. URA.RU подробно рассказывало о конфликте. Позже стало известно, что двоих подозреваемых в преступлении поймали. Третьего суд заочно арестовал 10 августа.