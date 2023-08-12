12 августа 2023

Третий участник избиения ветеранов СВО в Забайкалье сам сдался полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Подозреваемого допрашивает полиция (архивное фото) Фото:

Третий обвиняемый в избиении участников СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края сам сдался полиции. Об этом сообщает УМВД по региону.

«Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан», — сообщает ведомство. Уточняется, что в мероприятиях по поиску подозреваемого был задействован весь личный состав пункта полиции. В ведомстве уточнили, что с мужчиной работают полицейские. После допроса он будет передан следственным органам.

Ранее стало известно, что в Забайкалье произошло жестокое избиение ветеранов СВО. URA.RU подробно рассказывало о конфликте. Позже стало известно, что двоих подозреваемых в преступлении поймали. Третьего суд заочно арестовал 10 августа.

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Третий обвиняемый в избиении участников СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края сам сдался полиции. Об этом сообщает УМВД по региону. «Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан», — сообщает ведомство. Уточняется, что в мероприятиях по поиску подозреваемого был задействован весь личный состав пункта полиции. В ведомстве уточнили, что с мужчиной работают полицейские. После допроса он будет передан следственным органам. Ранее стало известно, что в Забайкалье произошло жестокое избиение ветеранов СВО. URA.RU подробно рассказывало о конфликте. Позже стало известно, что двоих подозреваемых в преступлении поймали. Третьего суд заочно арестовал 10 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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