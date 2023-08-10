Суд заочно арестовал третьего участника избиения ветеранов СВО в Забайкалье

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, наручники, задержание
Третий фигурант в деле об избиении ветерана СВО заочно арестован Фото:

Третий обвиняемый в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края был заочно арестован судом Нерчинско-Заводского района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального суда.

«Заочно арестован третий фигурант уголовного дела об избиении участников СВО. Им является 43-летний Иван Зырянов», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что он находится в межгосударственном розыске. Информация также указывает на то, что арестованный не имеет судимостей и не работает. Ранее он проживал вместе с матерью в селе Нерчинский Завод, заключили в суде.

Ранее стало известно, что в Забайкалье произошло жестокое избиение ветерана спецоперации на Украине. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к губернатору Забайкальского края Александру Осипову с просьбой разобраться в этом инциденте. Двое из подозреваемых были задержаны. Прокуратура также потребовала наказать сотрудников МВД, которые начали дело только по статье о порче имущества, игнорируя факт избиения. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае предоставит помощь пострадавшему ветерану, передает РАПСИ.

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Третий обвиняемый в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края был заочно арестован судом Нерчинско-Заводского района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального суда. «Заочно арестован третий фигурант уголовного дела об избиении участников СВО. Им является 43-летний Иван Зырянов», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что он находится в межгосударственном розыске. Информация также указывает на то, что арестованный не имеет судимостей и не работает. Ранее он проживал вместе с матерью в селе Нерчинский Завод, заключили в суде. Ранее стало известно, что в Забайкалье произошло жестокое избиение ветерана спецоперации на Украине. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к губернатору Забайкальского края Александру Осипову с просьбой разобраться в этом инциденте. Двое из подозреваемых были задержаны. Прокуратура также потребовала наказать сотрудников МВД, которые начали дело только по статье о порче имущества, игнорируя факт избиения. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае предоставит помощь пострадавшему ветерану, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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