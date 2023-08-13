РИА Новости: мобилизацию в Харькове будут вести военкомы с западной части Украины

13 августа 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

В восточной части Украины планируется новая волна мобилизации, следует из данных источника Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для мобилизации в Харькове, Украина отправит военкомов с западной части страны. Об этом сообщил источник в силовых структурах ЛНР, ссылаясь на высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины», — передает РИА Новости информацию источника. По данным информатора, Киев принял такое решение потому, что харьковские военкомы настроены пророссийски. Ранее на Украине прошла проверка всех военкомов. По ее итогам президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов. Они лишились своей должности из-за взяточничества и коррупции. На восточной части Украины уже началась мобилизация. На данный момент она проходит в Херсоне и Николаеве. Таким образом, Киев планирует привлечь больше военных для контрнаступления.

Для мобилизации в Харькове, Украина отправит военкомов с западной части страны. Об этом сообщил источник в силовых структурах ЛНР, ссылаясь на высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины», — передает РИА Новости информацию источника. По данным информатора, Киев принял такое решение потому, что харьковские военкомы настроены пророссийски. Ранее на Украине прошла проверка всех военкомов. По ее итогам президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов. Они лишились своей должности из-за взяточничества и коррупции. На восточной части Украины уже началась мобилизация. На данный момент она проходит в Херсоне и Николаеве. Таким образом, Киев планирует привлечь больше военных для контрнаступления.