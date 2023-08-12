Глава Снигиревского района Барбашов: в Херсоне началась мобилизация в ВСУ

13 августа 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

Украина несет большие потери в ходе контрнаступления, отметил Юрий Барбашов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления власти Киева решили провести дополнительный набор в Херсоне и Николаеве. Об этом заявил глава занятого украинскими войсками Снигиревского района Юрий Барбашов. «В Николаеве прошла жесткая облава у военкоматов, по нашим сведениям, за несколько недель они набрали личного состава на три батальона — это порядка 1,2 тысячи человек», — передает ТАСС слова Юрия Барбашова. Глава Снигиревского района отметил, что после набора мужчин власти Украины отправили их на передовую без должного обучения. Это связано с большими потерями ВСУ за время контрнаступления. По данным собеседника агентства, они составили около 48 тысячи человек. Ранее заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк отмечал, что в стране растет число уклонистов от мобилизации. По его словам, это связано с отношением к воинской службе.

Из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления власти Киева решили провести дополнительный набор в Херсоне и Николаеве. Об этом заявил глава занятого украинскими войсками Снигиревского района Юрий Барбашов. «В Николаеве прошла жесткая облава у военкоматов, по нашим сведениям, за несколько недель они набрали личного состава на три батальона — это порядка 1,2 тысячи человек», — передает ТАСС слова Юрия Барбашова. Глава Снигиревского района отметил, что после набора мужчин власти Украины отправили их на передовую без должного обучения. Это связано с большими потерями ВСУ за время контрнаступления. По данным собеседника агентства, они составили около 48 тысячи человек. Ранее заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк отмечал, что в стране растет число уклонистов от мобилизации. По его словам, это связано с отношением к воинской службе.