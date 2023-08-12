12 августа 2023

Глава Снигиревского района Барбашов: в Херсоне началась мобилизация в ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украина несет большие потери в ходе контрнаступления, отметил Юрий Барбашов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления власти Киева решили провести дополнительный набор в Херсоне и Николаеве. Об этом заявил глава занятого украинскими войсками Снигиревского района Юрий Барбашов.

«В Николаеве прошла жесткая облава у военкоматов, по нашим сведениям, за несколько недель они набрали личного состава на три батальона — это порядка 1,2 тысячи человек», — передает ТАСС слова Юрия Барбашова. Глава Снигиревского района отметил, что после набора мужчин власти Украины отправили их на передовую без должного обучения. Это связано с большими потерями ВСУ за время контрнаступления. По данным собеседника агентства, они составили около 48 тысячи человек.

Ранее заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк отмечал, что в стране растет число уклонистов от мобилизации. По его словам, это связано с отношением к воинской службе.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления власти Киева решили провести дополнительный набор в Херсоне и Николаеве. Об этом заявил глава занятого украинскими войсками Снигиревского района Юрий Барбашов. «В Николаеве прошла жесткая облава у военкоматов, по нашим сведениям, за несколько недель они набрали личного состава на три батальона — это порядка 1,2 тысячи человек», — передает ТАСС слова Юрия Барбашова. Глава Снигиревского района отметил, что после набора мужчин власти Украины отправили их на передовую без должного обучения. Это связано с большими потерями ВСУ за время контрнаступления. По данным собеседника агентства, они составили около 48 тысячи человек. Ранее заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк отмечал, что в стране растет число уклонистов от мобилизации. По его словам, это связано с отношением к воинской службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...