Из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления власти Киева решили провести дополнительный набор в Херсоне и Николаеве. Об этом заявил глава занятого украинскими войсками Снигиревского района Юрий Барбашов.
«В Николаеве прошла жесткая облава у военкоматов, по нашим сведениям, за несколько недель они набрали личного состава на три батальона — это порядка 1,2 тысячи человек», — передает ТАСС слова Юрия Барбашова. Глава Снигиревского района отметил, что после набора мужчин власти Украины отправили их на передовую без должного обучения. Это связано с большими потерями ВСУ за время контрнаступления. По данным собеседника агентства, они составили около 48 тысячи человек.
Ранее заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк отмечал, что в стране растет число уклонистов от мобилизации. По его словам, это связано с отношением к воинской службе.
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