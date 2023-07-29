The Economist: украинская армия пришла в состояние хаоса

29 июля 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

В ВСУ воюют неопытные бойцы, сообщил Франк-Штефан Гэди Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия не в состоянии слаженно проводить штурмовые операции ротами или батальонами при контрнаступлении. Об этом рассказал военный эксперт Франк-Штефан Гэди. По его словам, армия ВСУ состоит из новобранцев, прибывших на поле боя после мобилизации. «Хотя Украина может проводить общевойсковые штурмовые операции на уровне взвода, все начинает разваливаться при попытке масштабирования до уровня роты или батальона», — сообщил Гэди. Его слова приводит британский журнал The Economist . По словам военного эксперта, Украина понесла огромные потери в ходе контрнаступления. Теперь в рядах ВСУ воюют неопытные новобранцы, приехавшие на поле боя сразу после мобилизации. Ранее украинский командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол» сообщал, что в ВСУ растет количество неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций. «Купол» говорил, что остался единственным военным профессионалом в подразделении и считает, что Киев должен уделять больше внимания подготовке бойцов. Также сообщалось, что один из командиров ВСУ из-за собственной неопытности уничтожил половину своего взвода, отправив бойцов на минное поле.

Украинская армия не в состоянии слаженно проводить штурмовые операции ротами или батальонами при контрнаступлении. Об этом рассказал военный эксперт Франк-Штефан Гэди. По его словам, армия ВСУ состоит из новобранцев, прибывших на поле боя после мобилизации. «Хотя Украина может проводить общевойсковые штурмовые операции на уровне взвода, все начинает разваливаться при попытке масштабирования до уровня роты или батальона», — сообщил Гэди. Его слова приводит британский журнал The Economist. По словам военного эксперта, Украина понесла огромные потери в ходе контрнаступления. Теперь в рядах ВСУ воюют неопытные новобранцы, приехавшие на поле боя сразу после мобилизации. Ранее украинский командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол» сообщал, что в ВСУ растет количество неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций. «Купол» говорил, что остался единственным военным профессионалом в подразделении и считает, что Киев должен уделять больше внимания подготовке бойцов. Также сообщалось, что один из командиров ВСУ из-за собственной неопытности уничтожил половину своего взвода, отправив бойцов на минное поле.