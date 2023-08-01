На Украине повторят опыт России, чтобы мобилизовать больше людей в ряды ВСУ

Замминистра обороны Украины Павлюк: на Украине будет создан электронный реестр военнообязанных

01 августа 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Электронный реестр военнообязанных снизить риски коррупции, заявил Александр Павлюк Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине принято решение повторить опыт России и объявить о создании электронного реестра военнообязанных. Об этом рассказал первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк «Мы подписываем совместные приказы с министерствами, чтобы наш реестр резервистов, который будет введен, работал реестром государственным», — заявил Павлюк в эфире украинского телемарафона. Он добавил, что целью этого реестра является отслеживание движения военнообязанных и снижение рисков коррупции во время мобилизации. Ранее стало известно, что в России к осеннему призыву был запущен единый реестр военнообязанных. В свою очередь на Украине увеличиваются случаи уклонения от мобилизации из-за отрицательного отношения общества к военной службе. Это вносит существенные проблемы в деятельность ВСУ. Военное и политическое руководство Украины рассматривает возможность проведения нового этапа мобилизации для увеличения числа военных резервов, передает «Утро.ру».

На Украине принято решение повторить опыт России и объявить о создании электронного реестра военнообязанных. Об этом рассказал первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк «Мы подписываем совместные приказы с министерствами, чтобы наш реестр резервистов, который будет введен, работал реестром государственным», — заявил Павлюк в эфире украинского телемарафона. Он добавил, что целью этого реестра является отслеживание движения военнообязанных и снижение рисков коррупции во время мобилизации. Ранее стало известно, что в России к осеннему призыву был запущен единый реестр военнообязанных. В свою очередь на Украине увеличиваются случаи уклонения от мобилизации из-за отрицательного отношения общества к военной службе. Это вносит существенные проблемы в деятельность ВСУ. Военное и политическое руководство Украины рассматривает возможность проведения нового этапа мобилизации для увеличения числа военных резервов, передает «Утро.ру».