На Украине повторят опыт России, чтобы мобилизовать больше людей в ряды ВСУ

На Украине принято решение повторить опыт России и объявить о создании электронного реестра военнообязанных. Об этом рассказал первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк
«Мы подписываем совместные приказы с министерствами, чтобы наш реестр резервистов, который будет введен, работал реестром государственным», — заявил Павлюк в эфире украинского телемарафона. Он добавил, что целью этого реестра является отслеживание движения военнообязанных и снижение рисков коррупции во время мобилизации.
Ранее стало известно, что в России к осеннему призыву был запущен единый реестр военнообязанных. В свою очередь на Украине увеличиваются случаи уклонения от мобилизации из-за отрицательного отношения общества к военной службе. Это вносит существенные проблемы в деятельность ВСУ. Военное и политическое руководство Украины рассматривает возможность проведения нового этапа мобилизации для увеличения числа военных резервов, передает «Утро.ру».
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