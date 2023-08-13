В Киеве назвали нереальным план Зеленского по Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: плану Зеленского не суждено сбыться из-за нехватки мужчин на Украине

13 августа 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский переоценивает возможности Украины, заявил Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским «формулу мира» невозможно реализовать на практике из-за нехватки мужчин на Украине. С таким заявлением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Невозможно пробить пять поясов российской обороны. У Киева столько мужчин не хватит, чтобы это сделать», — приводит слова Соскина argumenti.ru. Он добавил, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, так как они уже входят в состав России по Конституции. Ранее стало известно, что план Владимира Зеленского, связанный с продвижением ВСУ на линии фронта, провалился по словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Он указал, что украинские солдаты ожидали продвинуться значительно вперед и достичь побережья Азовского моря, но российская армия применила существенные удары против западной техники и личного состава врага.

Предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским «формулу мира» невозможно реализовать на практике из-за нехватки мужчин на Украине. С таким заявлением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Невозможно пробить пять поясов российской обороны. У Киева столько мужчин не хватит, чтобы это сделать», — приводит слова Соскина argumenti.ru. Он добавил, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, так как они уже входят в состав России по Конституции. Ранее стало известно, что план Владимира Зеленского, связанный с продвижением ВСУ на линии фронта, провалился по словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Он указал, что украинские солдаты ожидали продвинуться значительно вперед и достичь побережья Азовского моря, но российская армия применила существенные удары против западной техники и личного состава врага.