В Киеве назвали нереальным план Зеленского по Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: плану Зеленского не суждено сбыться из-за нехватки мужчин на Украине
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский переоценивает возможности Украины, заявил Олег Соскин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским «формулу мира» невозможно реализовать на практике из-за нехватки мужчин на Украине. С таким заявлением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Невозможно пробить пять поясов российской обороны. У Киева столько мужчин не хватит, чтобы это сделать», — приводит слова Соскина argumenti.ru. Он добавил, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, так как они уже входят в состав России по Конституции.

Ранее стало известно, что план Владимира Зеленского, связанный с продвижением ВСУ на линии фронта, провалился по словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Он указал, что украинские солдаты ожидали продвинуться значительно вперед и достичь побережья Азовского моря, но российская армия применила существенные удары против западной техники и личного состава врага.

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Предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским «формулу мира» невозможно реализовать на практике из-за нехватки мужчин на Украине. С таким заявлением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Невозможно пробить пять поясов российской обороны. У Киева столько мужчин не хватит, чтобы это сделать», — приводит слова Соскина argumenti.ru. Он добавил, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, так как они уже входят в состав России по Конституции. Ранее стало известно, что план Владимира Зеленского, связанный с продвижением ВСУ на линии фронта, провалился по словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Он указал, что украинские солдаты ожидали продвинуться значительно вперед и достичь побережья Азовского моря, но российская армия применила существенные удары против западной техники и личного состава врага.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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