Предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским «формулу мира» невозможно реализовать на практике из-за нехватки мужчин на Украине. С таким заявлением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Невозможно пробить пять поясов российской обороны. У Киева столько мужчин не хватит, чтобы это сделать», — приводит слова Соскина argumenti.ru. Он добавил, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, так как они уже входят в состав России по Конституции.
Ранее стало известно, что план Владимира Зеленского, связанный с продвижением ВСУ на линии фронта, провалился по словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Он указал, что украинские солдаты ожидали продвинуться значительно вперед и достичь побережья Азовского моря, но российская армия применила существенные удары против западной техники и личного состава врага.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.