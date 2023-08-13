Минпромторг выступил против указания цен товаров за килограмм и литр

Минпромторг РФ выступил против указания стоимости товаров за круглую единицу — один литр или один килограмм. В ведомстве заявили, что торговля столкнется с расходами для пересчета веса и объема продуктов, что отразится на ценах.
«Минпромторг готов заблокировать депутатский законопроект о так называемой честной цене, который требует от торговли обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры, — 1 л или 1 кг. В таком случае торговля столкнется с серьезными расходами для пересчета, что отразится на ценах. Ведомство раскритиковало предложение парламентариев в своем письме в Государственно-правовое управление президента», — передают информацию ведомства «Известия».
В Минпромторге уверены, что от проекта стоит отказаться, так как есть продукты, для которых такой подход вообще неактуален. Речь идет о чае, кофе, чипсах, жевательной резинке и других.
Ранее в России представителей торговли хотели обязать указывать на продукции стоимость за один килограмм или литр. Это могло помочь избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены. А также снижают количество продукта в упаковке без изменения цены. Законопроект хотели принять уже в октябре.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.