13 августа 2023

Минпромторг выступил против указания цен товаров за килограмм и литр

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, продукты, запасы, магазин, еда, покупка
Пересчет веса и объема продуктов отразится на их стоимости Фото:

Минпромторг РФ выступил против указания стоимости товаров за круглую единицу — один литр или один килограмм. В ведомстве заявили, что торговля столкнется с расходами для пересчета веса и объема продуктов, что отразится на ценах.

«Минпромторг готов заблокировать депутатский законопроект о так называемой честной цене, который требует от торговли обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры, — 1 л или 1 кг. В таком случае торговля столкнется с серьезными расходами для пересчета, что отразится на ценах. Ведомство раскритиковало предложение парламентариев в своем письме в Государственно-правовое управление президента», — передают информацию ведомства «Известия».

В Минпромторге уверены, что от проекта стоит отказаться, так как есть продукты, для которых такой подход вообще неактуален. Речь идет о чае, кофе, чипсах, жевательной резинке и других.

Ранее в России представителей торговли хотели обязать указывать на продукции стоимость за один килограмм или литр. Это могло помочь избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены. А также снижают количество продукта в упаковке без изменения цены. Законопроект хотели принять уже в октябре.

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Минпромторг РФ выступил против указания стоимости товаров за круглую единицу — один литр или один килограмм. В ведомстве заявили, что торговля столкнется с расходами для пересчета веса и объема продуктов, что отразится на ценах. «Минпромторг готов заблокировать депутатский законопроект о так называемой честной цене, который требует от торговли обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры, — 1 л или 1 кг. В таком случае торговля столкнется с серьезными расходами для пересчета, что отразится на ценах. Ведомство раскритиковало предложение парламентариев в своем письме в Государственно-правовое управление президента», — передают информацию ведомства «Известия». В Минпромторге уверены, что от проекта стоит отказаться, так как есть продукты, для которых такой подход вообще неактуален. Речь идет о чае, кофе, чипсах, жевательной резинке и других. Ранее в России представителей торговли хотели обязать указывать на продукции стоимость за один килограмм или литр. Это могло помочь избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены. А также снижают количество продукта в упаковке без изменения цены. Законопроект хотели принять уже в октябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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