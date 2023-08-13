МВД РФ объявило в розыск трех украинских генералов

МВД России объявило в розыск трех украинских генералов, обвиняемых в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек. Это следует из базы розыска ведомства.
«[Генерал-лейтенант ВСУ, заместитель главнокомандующего] Мойсюк Евгений Георгиевич разыскивается по статье УК», — сказано в базе на официальном сайте МВД. По какой именно статье ведется розыск, не указывается. Также в базе МВД по уголовной статье разыскиваются генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук.
Ранее полиция Харькова совместно с Интерполом начали вносить в базу данных сведения о сбежавших в страны Евросоюза украинцах. В настоящий момент в базу данных направлены сведения о 25 таких гражданах.
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