МВД РФ объявило в розыск трех украинских генералов

14 августа 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

МВД РФ объявило в розыск 3 генералов ВСУ, обвиняемых в гибели людей при обстрелах Донбасса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МВД России объявило в розыск трех украинских генералов, обвиняемых в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек. Это следует из базы розыска ведомства. «[Генерал-лейтенант ВСУ, заместитель главнокомандующего] Мойсюк Евгений Георгиевич разыскивается по статье УК», — сказано в базе на официальном сайте МВД. По какой именно статье ведется розыск, не указывается. Также в базе МВД по уголовной статье разыскиваются генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук. Ранее полиция Харькова совместно с Интерполом начали вносить в базу данных сведения о сбежавших в страны Евросоюза украинцах. В настоящий момент в базу данных направлены сведения о 25 таких гражданах.

МВД России объявило в розыск трех украинских генералов, обвиняемых в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек. Это следует из базы розыска ведомства. «[Генерал-лейтенант ВСУ, заместитель главнокомандующего] Мойсюк Евгений Георгиевич разыскивается по статье УК», — сказано в базе на официальном сайте МВД. По какой именно статье ведется розыск, не указывается. Также в базе МВД по уголовной статье разыскиваются генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук. Ранее полиция Харькова совместно с Интерполом начали вносить в базу данных сведения о сбежавших в страны Евросоюза украинцах. В настоящий момент в базу данных направлены сведения о 25 таких гражданах.