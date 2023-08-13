Дипломат Гатилов допустил скорое расширение военного альянса AUKUS

14 августа 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

Япония и Южная Корея могут стать новыми участниками AUKUS Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предварительные договоренности о расширении военного альянса AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США — прим URA.RU) за счет Японии и Южной Кореи могут быть достигнуты уже 18 августа. Об этом заявил российский дипломат Геннадий Гатилов. «Активизация военного-технического и научно-технологического сотрудничества Вашингтона с Сеулом и Токио облегчает сопряжение с проектами, осуществляемыми в рамках AUKUS, а следовательно, делает присоединение Южной Кореи и Японии к „партнерству“ вполне реальным. Возможно, какие-то понимания и предварительные договоренности на этот счет будут достигнуты уже на предстоящей 18 августа трехсторонней встрече лидеров США, Республики Корея и Японии», — заявил Гатилов в интервью газете «Известия». Дипломат отметил, что AUKUS — это проявление «блокового мышления», от которого США никак не может отказаться. Сравнивать НАТО и AUKUS нельзя, хотя Австралия, Великобритании и США имеют общие договоренности в военно-стратегической сфере. И есть риски, что отношения трех стран могут превратиться в «военно-политический блок». Если в состав AUKUS войдут Южная Корея и Япония, то военно-стратегическая функция альянса выйдет на первый план. Ранее в США предрекли расширение своего военного альянса AUKUS. Новая Зеландия остается важнейшим партнером Вашингтона в Тихом океане, поэтому велика вероятность того, что государство войдет в военный альянс AUKUS. Об этом в 2022 году заявляла заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предварительные договоренности о расширении военного альянса AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США — прим URA.RU) за счет Японии и Южной Кореи могут быть достигнуты уже 18 августа. Об этом заявил российский дипломат Геннадий Гатилов. «Активизация военного-технического и научно-технологического сотрудничества Вашингтона с Сеулом и Токио облегчает сопряжение с проектами, осуществляемыми в рамках AUKUS, а следовательно, делает присоединение Южной Кореи и Японии к „партнерству“ вполне реальным. Возможно, какие-то понимания и предварительные договоренности на этот счет будут достигнуты уже на предстоящей 18 августа трехсторонней встрече лидеров США, Республики Корея и Японии», — заявил Гатилов в интервью газете «Известия». Дипломат отметил, что AUKUS — это проявление «блокового мышления», от которого США никак не может отказаться. Сравнивать НАТО и AUKUS нельзя, хотя Австралия, Великобритании и США имеют общие договоренности в военно-стратегической сфере. И есть риски, что отношения трех стран могут превратиться в «военно-политический блок». Если в состав AUKUS войдут Южная Корея и Япония, то военно-стратегическая функция альянса выйдет на первый план. Ранее в США предрекли расширение своего военного альянса AUKUS. Новая Зеландия остается важнейшим партнером Вашингтона в Тихом океане, поэтому велика вероятность того, что государство войдет в военный альянс AUKUS. Об этом в 2022 году заявляла заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.