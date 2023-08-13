13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

Для курганцев открылась вакансия повара в ЯНАО за 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный день супа для иностранных студентов. Пермь, овощи, повар, кухня, приготовление пищи, резка овощей
Повара требуются для работы в ЯНАО Фото:

Жителям Курганской области предлагают работать поварами в Ямало-Ненецком автономном округе. Работодатель обещает зарплату в 100 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Работа».

«Работа вахтовым методом. В обязанности входят заказ и получение необходимых продуктов, приготовление пищи, использование необходимого кухонного оборудование и знание европейской кухни. Зарплата — 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Сотрудникам обещают компенсацию проезда до места работы, питание, жилье и официальное трудоустройство. В требованиях указано, что работник должен иметь опыт работы не менее трех лет, наличие медицинской книжки, а также быть инициативным и ответственным.

Ранее URA.RU писало, что курганский ресторатор Марк Воробейчик планирует знакомить туристов из других городов и стран с местной кухней. Вместе с командой они будут готовить торт «Медовик» с белыми грибами и строганину из мяса косули.

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Жителям Курганской области предлагают работать поварами в Ямало-Ненецком автономном округе. Работодатель обещает зарплату в 100 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Работа». «Работа вахтовым методом. В обязанности входят заказ и получение необходимых продуктов, приготовление пищи, использование необходимого кухонного оборудование и знание европейской кухни. Зарплата — 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам обещают компенсацию проезда до места работы, питание, жилье и официальное трудоустройство. В требованиях указано, что работник должен иметь опыт работы не менее трех лет, наличие медицинской книжки, а также быть инициативным и ответственным. Ранее URA.RU писало, что курганский ресторатор Марк Воробейчик планирует знакомить туристов из других городов и стран с местной кухней. Вместе с командой они будут готовить торт «Медовик» с белыми грибами и строганину из мяса косули.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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