Для курганцев открылась вакансия повара в ЯНАО за 100 тысяч рублей

14 августа 2023 в 07:09 Размер текста - 17 +

Повара требуются для работы в ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям Курганской области предлагают работать поварами в Ямало-Ненецком автономном округе. Работодатель обещает зарплату в 100 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Работа». «Работа вахтовым методом. В обязанности входят заказ и получение необходимых продуктов, приготовление пищи, использование необходимого кухонного оборудование и знание европейской кухни. Зарплата — 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам обещают компенсацию проезда до места работы, питание, жилье и официальное трудоустройство. В требованиях указано, что работник должен иметь опыт работы не менее трех лет, наличие медицинской книжки, а также быть инициативным и ответственным. Ранее URA.RU писало, что курганский ресторатор Марк Воробейчик планирует знакомить туристов из других городов и стран с местной кухней. Вместе с командой они будут готовить торт «Медовик» с белыми грибами и строганину из мяса косули.

Жителям Курганской области предлагают работать поварами в Ямало-Ненецком автономном округе. Работодатель обещает зарплату в 100 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Работа». «Работа вахтовым методом. В обязанности входят заказ и получение необходимых продуктов, приготовление пищи, использование необходимого кухонного оборудование и знание европейской кухни. Зарплата — 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам обещают компенсацию проезда до места работы, питание, жилье и официальное трудоустройство. В требованиях указано, что работник должен иметь опыт работы не менее трех лет, наличие медицинской книжки, а также быть инициативным и ответственным. Ранее URA.RU писало, что курганский ресторатор Марк Воробейчик планирует знакомить туристов из других городов и стран с местной кухней. Вместе с командой они будут готовить торт «Медовик» с белыми грибами и строганину из мяса косули.