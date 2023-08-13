Рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью задержали на 41 час. Скрин

14 августа 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Пассажиры Red Wings ждут рейса в Турцию в Кольцово с 13 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings в Анталью (Турция) задержан на 41 час. Об этом следует из данных онлайн-табло Кольцово. Изначально рейс должен был состояться 13 августа в 07:20. Однако вылет лайнера несколько раз переносили. Сначала на 12 часов, потом рейс отложили на 14 августа. По последним данным, самолет должен вылететь 15 августа в 00:15. Следующий рейс под этим же номером, который изначально был назначен на 15 августа, также перенесен. Журналист URA.RU обращался за комментарием в пресс-службу Red Wings, там не называли причину задержки рейса. По данным Уральской транспортной прокуратуры, рейс задержан из-за отсутствия самолета. В Кольцово вылета ожидают 150 человек, еще 400 не могут вылететь из Антальи в столицу Урала. Рейс WZ-3062 также переносили несколько раз. Теперь, согласно онлайн-табло, самолет должен прилететь в Екатеринбург 14 августа в 22:45. Изначально самолет должен был вылететь 13 августа в 07:20 Скриншот: сайт аэропорта Кольцово [https://svx.aero/board] Пассажиры в Турции не могут больше суток вернуться домой Скриншот: сайт аэропорта Кольцово [https://svx.aero/board] Следующий рейс WZ-3061 также перенесли Скриншот: сайт аэропорта Кольцово [https://svx.aero/board]

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings в Анталью (Турция) задержан на 41 час. Об этом следует из данных онлайн-табло Кольцово. Изначально рейс должен был состояться 13 августа в 07:20. Однако вылет лайнера несколько раз переносили. Сначала на 12 часов, потом рейс отложили на 14 августа. По последним данным, самолет должен вылететь 15 августа в 00:15. Следующий рейс под этим же номером, который изначально был назначен на 15 августа, также перенесен. Журналист URA.RU обращался за комментарием в пресс-службу Red Wings, там не называли причину задержки рейса. По данным Уральской транспортной прокуратуры, рейс задержан из-за отсутствия самолета. В Кольцово вылета ожидают 150 человек, еще 400 не могут вылететь из Антальи в столицу Урала. Рейс WZ-3062 также переносили несколько раз. Теперь, согласно онлайн-табло, самолет должен прилететь в Екатеринбург 14 августа в 22:45.