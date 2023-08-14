Свердловский пристав спасла курганского грибника, по горло увязшего в болоте. Фото

14 августа 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Грибник мог утонуть в болоте, но его вовремя сумели отыскать и спасти (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Судебный пристав из Верхней Пышмы (Свердловская область) Юлия Алимова спасла курганского престарелого грибника, который по уши увяз в болоте. Женщина принимала участие в поисках пожилого мужчины, находясь в отпуске в соседнем регионе, рассказали URA.RU в свердловском управлении Федеральной службы судебных приставов России. «Судебный пристав — исполнитель Верхнепышминского районного отделения ГУФССП России Юлия Алимова, находясь в отпуске в Курганской области, прочитала объявление в СМИ о пропаже 80-летнего мужчины. Он ушел в лес за грибами и не вернулся. Юлия Юрьевна добровольно приняла участие в поисковой операции в составе группы, в которую входили сотрудники МЧС, полиции, волонтеры», — пояснили в пресс-службе ведомства. В составе группы пристав осматривала лесной массив в Далматовском районе. Выйдя вечером к берегу озера Мельничное, Алимова услышала, как кто-то слабым голосом зовет — «здесь». «Проследовав на звук, она обнаружила пожилого грибника, который по горло увяз в болоте. Оценив ситуацию, не растерявшись, она позвала на помощь сотрудников МЧС», — добавили ее коллеги-приставы. Спасатели соорудили настил из веток, по которому дотянулись до пострадавшего и вытащили из болота. На скорой помощи пенсионера отвезли в ближайшую больницу. Свердловский пристав принимала участие в поисках курганского пенсионера и смогла отыскать его в болоте Фото: ГУФССП России по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судебный пристав из Верхней Пышмы (Свердловская область) Юлия Алимова спасла курганского престарелого грибника, который по уши увяз в болоте. Женщина принимала участие в поисках пожилого мужчины, находясь в отпуске в соседнем регионе, рассказали URA.RU в свердловском управлении Федеральной службы судебных приставов России. «Судебный пристав — исполнитель Верхнепышминского районного отделения ГУФССП России Юлия Алимова, находясь в отпуске в Курганской области, прочитала объявление в СМИ о пропаже 80-летнего мужчины. Он ушел в лес за грибами и не вернулся. Юлия Юрьевна добровольно приняла участие в поисковой операции в составе группы, в которую входили сотрудники МЧС, полиции, волонтеры», — пояснили в пресс-службе ведомства. В составе группы пристав осматривала лесной массив в Далматовском районе. Выйдя вечером к берегу озера Мельничное, Алимова услышала, как кто-то слабым голосом зовет — «здесь». «Проследовав на звук, она обнаружила пожилого грибника, который по горло увяз в болоте. Оценив ситуацию, не растерявшись, она позвала на помощь сотрудников МЧС», — добавили ее коллеги-приставы. Спасатели соорудили настил из веток, по которому дотянулись до пострадавшего и вытащили из болота. На скорой помощи пенсионера отвезли в ближайшую больницу.