Вооруженные силы России разбили 20 украинских бойцов на Запорожском направлении. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин и опубликовал сообщение одного из убитых командиров ВСУ в своем telegram-канале.
«Выходит так, что из 22 человек из моего взвода — 2 еще ходили в атаку, а 20 [погибли]», — приводит Дмитрий Рогозин сообщение убитого командира штурмовой роты ВСУ. По его словам, группу украинских бойцов разбили на запорожском фронте.
Вооруженные силы России разбили 20 украинских бойцов на Запорожском направлении. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин и опубликовал сообщение одного из убитых командиров ВСУ в своем telegram-канале. «Выходит так, что из 22 человек из моего взвода — 2 еще ходили в атаку, а 20 [погибли]», — приводит Дмитрий Рогозин сообщение убитого командира штурмовой роты ВСУ. По его словам, группу украинских бойцов разбили на запорожском фронте. Ранее Рогозин сообщал, что ВСУ массово перебрасывают на запорожское направление бронетехнику и солдат. Украинских бойцов в боях на запорожском фронте бросают на убой, сообщали «Военкоры русской весны». Российские войска 12 августа уничтожили склады оружия и технического обеспечения ВСУ в Запорожье.