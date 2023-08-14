Рогозин показал последнее сообщение убитого в Запорожье командира ВСУ 14 августа 2023 в 10:32 Размер текста - 17 + Армия РФ уничтожила 20 из 22 боевиков штурмовой группы ВСУ, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России разбили 20 украинских бойцов на Запорожском направлении. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин и опубликовал сообщение одного из убитых командиров ВСУ в своем telegram-канале. «Выходит так, что из 22 человек из моего взвода — 2 еще ходили в атаку, а 20 [погибли]», — приводит Дмитрий Рогозин сообщение убитого командира штурмовой роты ВСУ. По его словам, группу украинских бойцов разбили на запорожском фронте. Ранее Рогозин сообщал, что ВСУ массово перебрасывают на запорожское направление бронетехнику и солдат. Украинских бойцов в боях на запорожском фронте бросают на убой, сообщали «Военкоры русской весны». Российские войска 12 августа уничтожили склады оружия и технического обеспечения ВСУ в Запорожье. Вооруженные силы России разбили 20 украинских бойцов на Запорожском направлении. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин и опубликовал сообщение одного из убитых командиров ВСУ в своем telegram-канале. «Выходит так, что из 22 человек из моего взвода — 2 еще ходили в атаку, а 20 [погибли]», — приводит Дмитрий Рогозин сообщение убитого командира штурмовой роты ВСУ. По его словам, группу украинских бойцов разбили на запорожском фронте. Ранее Рогозин сообщал, что ВСУ массово перебрасывают на запорожское направление бронетехнику и солдат. Украинских бойцов в боях на запорожском фронте бросают на убой, сообщали «Военкоры русской весны». Российские войска 12 августа уничтожили склады оружия и технического обеспечения ВСУ в Запорожье. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям