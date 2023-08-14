Рогозин показал последнее сообщение убитого в Запорожье командира ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
Армия РФ уничтожила 20 из 22 боевиков штурмовой группы ВСУ, заявил Дмитрий Рогозин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России разбили 20 украинских бойцов на Запорожском направлении. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин и опубликовал сообщение одного из убитых командиров ВСУ в своем telegram-канале.

«Выходит так, что из 22 человек из моего взвода — 2 еще ходили в атаку, а 20 [погибли]», — приводит Дмитрий Рогозин сообщение убитого командира штурмовой роты ВСУ. По его словам, группу украинских бойцов разбили на запорожском фронте.

Ранее Рогозин сообщал, что ВСУ массово перебрасывают на запорожское направление бронетехнику и солдат. Украинских бойцов в боях на запорожском фронте бросают на убой, сообщали «Военкоры русской весны». Российские войска 12 августа уничтожили склады оружия и технического обеспечения ВСУ в Запорожье.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России разбили 20 украинских бойцов на Запорожском направлении. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин и опубликовал сообщение одного из убитых командиров ВСУ в своем telegram-канале. «Выходит так, что из 22 человек из моего взвода — 2 еще ходили в атаку, а 20 [погибли]», — приводит Дмитрий Рогозин сообщение убитого командира штурмовой роты ВСУ. По его словам, группу украинских бойцов разбили на запорожском фронте. Ранее Рогозин сообщал, что ВСУ массово перебрасывают на запорожское направление бронетехнику и солдат. Украинских бойцов в боях на запорожском фронте бросают на убой, сообщали «Военкоры русской весны». Российские войска 12 августа уничтожили склады оружия и технического обеспечения ВСУ в Запорожье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...