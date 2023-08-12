Российские войска частично обезоружили ВСУ в Запорожье

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ уничтожили склады ВСУ в Запорожье и Малой Токмачке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили склады вооружения и материально-технического обеспечения украинской армии в Запорожской области. Об этом заявили в российском Минобороны.

«В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Также в районе города Орехов Запорожской области российскими военными был поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

Ранее военным ВС РФ удалось установить полный контроль над селом Урожайным в Запорожской области. В результате ожесточенных боев ВСУ потеряли в технику и часть личного состава.

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ВС РФ уничтожили склады вооружения и материально-технического обеспечения украинской армии в Запорожской области. Об этом заявили в российском Минобороны. «В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Также в районе города Орехов Запорожской области российскими военными был поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины. Ранее военным ВС РФ удалось установить полный контроль над селом Урожайным в Запорожской области. В результате ожесточенных боев ВСУ потеряли в технику и часть личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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