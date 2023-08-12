Российские войска частично обезоружили ВСУ в Запорожье

ВС РФ уничтожили склады вооружения и материально-технического обеспечения украинской армии в Запорожской области. Об этом заявили в российском Минобороны.
«В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Также в районе города Орехов Запорожской области российскими военными был поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины.
Ранее военным ВС РФ удалось установить полный контроль над селом Урожайным в Запорожской области. В результате ожесточенных боев ВСУ потеряли в технику и часть личного состава.
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