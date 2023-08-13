13 августа 2023
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В Пермском крае нашли применение рухнувшему памятнику Ленину

Часть обрушившегося памятника Ленину станет основой нового мини-музея в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300». Екатеринбург, памятник ленину
Мини-музей Ленина появится на вокзале Кунгура Фото:

В Кунгуре Пермского края на железнодорожном вокзале готовят к открытию музейный уголок вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Его основой станет бюст вождя. Это часть большого памятника, который обрушился на городской площади.

«В сентябре на вокзале откроют уголок В.И.Ленина. Там установят бюст от упавшего памятника Ленину (он хорошо сохранился) и поставят стеклянный шкаф с его сочинениями», — сообщает Центральная библиотека Кунгура в соцсети «ВКонтакте». Учреждение передало для будущего мини-музея полное собрание сочинений Ленина.

Как ранее рассказывало URA.RU, что памятник Ленину, установленный в начале 1950-х годов перед железнодорожным вокзалом Кунгура, неожиданно рухнул в конце марта. В июле на постамент водрузили новую скульптуру.

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В Кунгуре Пермского края на железнодорожном вокзале готовят к открытию музейный уголок вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Его основой станет бюст вождя. Это часть большого памятника, который обрушился на городской площади. «В сентябре на вокзале откроют уголок В.И.Ленина. Там установят бюст от упавшего памятника Ленину (он хорошо сохранился) и поставят стеклянный шкаф с его сочинениями», — сообщает Центральная библиотека Кунгура в соцсети «ВКонтакте». Учреждение передало для будущего мини-музея полное собрание сочинений Ленина. Как ранее рассказывало URA.RU, что памятник Ленину, установленный в начале 1950-х годов перед железнодорожным вокзалом Кунгура, неожиданно рухнул в конце марта. В июле на постамент водрузили новую скульптуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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