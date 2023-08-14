Автомобили подорожали на сотни тысяч из-за падения рубля

Цены на машины в России выросли после падения курса рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После падения курса рубля цены на автомобили в России подскочили. Изменения коснулись в основном машин, которые поставляются по параллельному импорту. В АвтоВАЗ заверили, что компания не будет поднимать цены на бюджетные автомобили. URA.RU приводит полную информацию об изменениях на рынке машин.

На сколько подорожали зарубежные автомобили

По последним данным, курс доллара достиг 99,8 рублей, а евро — 108,83. Из-за таких колебаний выросли цены на машины. Больше всего выросли цены на автомобили, которые ввозятся по параллельному импорту. Цены автомобилей, поставляемых официально, выросли менее заметно.

Hyundai Santa Fe: 4 900 000 рублей (+350 000 руб);

Volkswagen Lavida Qihang: 2 302 000 рублей (+113 000 рублей);

Toyota Camry: 4 700 000 рублей (+700 000 рублей);

Kia K8: 4 600 000 рублей (+150 000 рублей;

Mazda CX-30: 3 850 000 рублей (+200 000 рублей);

Suzuki Jimny: 3 800 000 рублей (+300 000 рублей);

Mitsubishi Xpander: 3 000 000 рублей (+100 000 рублей).

Такую информацию приводит Autonews. Их корреспондент обошел столичные автосалоны и проверил рост цен на машины.

Что происходит на российском автопроме после падения рубля

После падения курса рубля telegram-канал Mash сообщал о повышении цен на отечественном автопроме. АвтоВАЗ принял такое решение из-за всплывших проблем с поставкой машин в дилерские центры.

Однако позже в Автоваз скорректировали свое решение. В компании заверили, что цены не будут подниматься для бюджетных машин. К примеру, стоимость стандартных модификаций Lada Granta так и останется ниже 700 тысяч рублей, передает РБК. Цены могут подняться только на модифицированные варианты моделей. Это связано с тем, что материалы для производства поставляются из-за рубежа.

Почему рубль падает

В ЦБ России ответили, что падение рубля было связано с ростом экспорта и снижением импорта. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что плавающий курс рубля — благо для российской экономики. Чтобы урегулировать ситуацию с изменениями курса рубля, ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5%, передает RT.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в разговоре с URA.RU сообщал, что в России в ближайшее время ускорится рост цен. Он также отметил, что Центральный Банк России предпринимает правильные меры для регулирования ситуации, но, по его словам, их недостаточно.