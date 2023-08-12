Киев трижды за день атаковал Крым: главное к этому часу

Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200

12 августа 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Киев попытался атаковать Крымский мост управляемой зенитной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым три раза за сутки. URA.RU приводит сводку главных событий. Утром в нескольких районах Крыма сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В Минобороны РФ рассказали, что в Крыму за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников. 14 из них были поражены ПВО, шесть — средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Днем очевидцы сообщили о второй за день работе ПВО в районе Керчи. Также сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что системами ПВО были сбиты украинские ракеты. Он добавил, что Крымский мост не поврежден. фото: telegram-канал «Крымский ветер», https://t.me/Crimeanwind Минобороны РФ заявило, что Киев попытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Разрушений и пострадавших в результате атаки не зафиксировано, передает Пятый канал. Спустя несколько часов в Крыму третий раз за сутки прозвучали звуки взрывов в районе Керчи. Еще одна ракета противника была сбита над Керченским проливом, рассказал Аксенов. Он поблагодарил ВС РФ за профессионализм и бдительность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на Крымский мост являются террористическими. Она отметила, что они не останутся без ответа со стороны России. В Минобороны РФ отметили, что третья атака на мост снова была совершена переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Пострадавших и разрушений из-за действий ВСУ нет, подытожили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым три раза за сутки. URA.RU приводит сводку главных событий. Утром в нескольких районах Крыма сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В Минобороны РФ рассказали, что в Крыму за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников. 14 из них были поражены ПВО, шесть — средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Днем очевидцы сообщили о второй за день работе ПВО в районе Керчи. Также сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что системами ПВО были сбиты украинские ракеты. Он добавил, что Крымский мост не поврежден. Минобороны РФ заявило, что Киев попытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Разрушений и пострадавших в результате атаки не зафиксировано, передает Пятый канал. Спустя несколько часов в Крыму третий раз за сутки прозвучали звуки взрывов в районе Керчи. Еще одна ракета противника была сбита над Керченским проливом, рассказал Аксенов. Он поблагодарил ВС РФ за профессионализм и бдительность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на Крымский мост являются террористическими. Она отметила, что они не останутся без ответа со стороны России. В Минобороны РФ отметили, что третья атака на мост снова была совершена переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Пострадавших и разрушений из-за действий ВСУ нет, подытожили в ведомстве.