Брат курганского криминального авторитета захотел выйти из колонии

Курганец просит выпустить его из колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Брат криминального авторитета Алексея Катайцева (по прозвищу Катайчик), отбывающий 10-летний срок за разбой и грабеж, подал прошение об смягчении наказания. Мужчина подал прошение о переводе на принудительные работы. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — апелляция. Катайцев Андрей Александрович. О замене неотбытого наказания более мягким видом наказания», — информирует судебная картотека. Андрей Катайцев был фигурантом по делу об убийстве курганца и вымогательстве денег, совершенного его покойным братом Алексеем.

В настоящее время проситель отбывает наказание по ст. 161 ч.3 п.а; ст. 162 ч.4 п.а УК РФ (грабеж, разбой). Катайцев подал прошение о замене наказания принудительными работами. Кетовский районный суд не стал рассматривать заявление. Однако апелляция по делу выявила неправильное применение закона. «Определение отменено с передачей на новое судебное разбирательство», — говорится в решении.

Криминального авторитета Алексея Катайцева обвиняли в тяжких преступлениях, в том числе убийстве жителя Кургана. Он не дожил до суда и был найден мертвым в СИЗО Екатеринбурга в 2014. Еще несколько человек, которых видели на месте преступления и считают подельниками Катайчика, отбывают различные сроки в местах лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что группе обвиняемых по делу Катайцева пересматривали приговор. Участников перестали квалифицировать как банду и заново рассматривали преступление, совершенное в 2012 году.