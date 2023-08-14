Екатеринбуржцы атакуют офис Red Wings, из-за которой в Анталье застряли туристы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Проблемы с перевозкой россиян у Red Wings возникли 13 августа Фото:
новость из сюжета
Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи

Пассажиры, которые не могут улететь в Турцию, пришли в офис авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге. Они просят объяснить, почему им не могут предоставить самолет и требуют вернуть деньги.

«Дали бы право выбора: или сдавать билеты, или бы деньги возвратили. Мы бы потратили их снова на отпуск и полетели бы», — возмущаются горожане. Судя по видео от телекомпании Рен-ТВ, сотрудники филиала Red Wings никак не реагируют на крики.

Туристы не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью с 13 августа. Всему виной — поломка борта авиакомпании Red Wings. Сейчас проблемы с пересечением границы испытывает около 800 человек. Те, кто находится в Турции, размещены в отеле и обеспечены питанием, за ними вылетит отдельный борт от PEGAS Touristik — рейс назначен на 15 августа. Ситуация находится на контроле Минэкономразвития России и Росавиации.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиры, которые не могут улететь в Турцию, пришли в офис авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге. Они просят объяснить, почему им не могут предоставить самолет и требуют вернуть деньги. «Дали бы право выбора: или сдавать билеты, или бы деньги возвратили. Мы бы потратили их снова на отпуск и полетели бы», — возмущаются горожане. Судя по видео от телекомпании Рен-ТВ, сотрудники филиала Red Wings никак не реагируют на крики. Туристы не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью с 13 августа. Всему виной — поломка борта авиакомпании Red Wings. Сейчас проблемы с пересечением границы испытывает около 800 человек. Те, кто находится в Турции, размещены в отеле и обеспечены питанием, за ними вылетит отдельный борт от PEGAS Touristik — рейс назначен на 15 августа. Ситуация находится на контроле Минэкономразвития России и Росавиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...