Екатеринбуржцы атакуют офис Red Wings, из-за которой в Анталье застряли туристы. Видео

14 августа 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Проблемы с перевозкой россиян у Red Wings возникли 13 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Пассажиры, которые не могут улететь в Турцию, пришли в офис авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге. Они просят объяснить, почему им не могут предоставить самолет и требуют вернуть деньги. «Дали бы право выбора: или сдавать билеты, или бы деньги возвратили. Мы бы потратили их снова на отпуск и полетели бы», — возмущаются горожане. Судя по видео от телекомпании Рен-ТВ, сотрудники филиала Red Wings никак не реагируют на крики. Туристы не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью с 13 августа. Всему виной — поломка борта авиакомпании Red Wings. Сейчас проблемы с пересечением границы испытывает около 800 человек. Те, кто находится в Турции, размещены в отеле и обеспечены питанием, за ними вылетит отдельный борт от PEGAS Touristik — рейс назначен на 15 августа. Ситуация находится на контроле Минэкономразвития России и Росавиации.

Пассажиры, которые не могут улететь в Турцию, пришли в офис авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге. Они просят объяснить, почему им не могут предоставить самолет и требуют вернуть деньги. «Дали бы право выбора: или сдавать билеты, или бы деньги возвратили. Мы бы потратили их снова на отпуск и полетели бы», — возмущаются горожане. Судя по видео от телекомпании Рен-ТВ, сотрудники филиала Red Wings никак не реагируют на крики. Туристы не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью с 13 августа. Всему виной — поломка борта авиакомпании Red Wings. Сейчас проблемы с пересечением границы испытывает около 800 человек. Те, кто находится в Турции, размещены в отеле и обеспечены питанием, за ними вылетит отдельный борт от PEGAS Touristik — рейс назначен на 15 августа. Ситуация находится на контроле Минэкономразвития России и Росавиации.