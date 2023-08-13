13 августа 2023

Леонид Агутин рассказал, как вдохновился после знакомства со звездным дирижером Тюменской области

Агутин: я изменил мнение об оркестрах благодаря тюменскому дирижеру Медянику
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
Агутин похвалил Юрия Медяника за подход к работе Фото:

Заслуженный артист России и певец Леонид Агутин рассказал, что изначально не был заинтересован в совместных концертах с симфоническими оркестрами, однако на его мнение повлияло знакомство с главным дирижером Тюменского филармонического оркестра Юрием Медяником. Об этом он заявил в интервью для Надежды Стрелец.

«Вроде как солидно с оркестром. Мне было это не очень интересно, но потом познакомились с руководителем оркестра Юрием Медяником. Очень перспективный, молодой, но хорошего уровня музыкант и организатор самого процесса музыкального», — рассказал Агутин в интервью, которое опубликовано на youtube-канале Стрелец.

Он также отметил, что Медяник смог собрать прекрасную команду лучших людей в Тюмени. При этом его восхитил подход оркестра к аранжировкам и желание музыкантов сделать свою работу на уровне гораздо более высоком, нежели это принято.

Ранее URA.RU сообщало, что Леонид Агутин вместе с Тюменским филармоническим оркестром заставил весь Тобольск танцевать под свои песни. Концерт в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» прошел 15 июля и собрал аншлаг. При этом незадолго до выступления местные медики спасли певца, который, по собственным словам, чувствовал себя максимально плохо.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заслуженный артист России и певец Леонид Агутин рассказал, что изначально не был заинтересован в совместных концертах с симфоническими оркестрами, однако на его мнение повлияло знакомство с главным дирижером Тюменского филармонического оркестра Юрием Медяником. Об этом он заявил в интервью для Надежды Стрелец. «Вроде как солидно с оркестром. Мне было это не очень интересно, но потом познакомились с руководителем оркестра Юрием Медяником. Очень перспективный, молодой, но хорошего уровня музыкант и организатор самого процесса музыкального», — рассказал Агутин в интервью, которое опубликовано на youtube-канале Стрелец. Он также отметил, что Медяник смог собрать прекрасную команду лучших людей в Тюмени. При этом его восхитил подход оркестра к аранжировкам и желание музыкантов сделать свою работу на уровне гораздо более высоком, нежели это принято. Ранее URA.RU сообщало, что Леонид Агутин вместе с Тюменским филармоническим оркестром заставил весь Тобольск танцевать под свои песни. Концерт в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» прошел 15 июля и собрал аншлаг. При этом незадолго до выступления местные медики спасли певца, который, по собственным словам, чувствовал себя максимально плохо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...