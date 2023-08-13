Леонид Агутин рассказал, как вдохновился после знакомства со звездным дирижером Тюменской области

Агутин: я изменил мнение об оркестрах благодаря тюменскому дирижеру Медянику

Агутин похвалил Юрия Медяника за подход к работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заслуженный артист России и певец Леонид Агутин рассказал, что изначально не был заинтересован в совместных концертах с симфоническими оркестрами, однако на его мнение повлияло знакомство с главным дирижером Тюменского филармонического оркестра Юрием Медяником. Об этом он заявил в интервью для Надежды Стрелец.

«Вроде как солидно с оркестром. Мне было это не очень интересно, но потом познакомились с руководителем оркестра Юрием Медяником. Очень перспективный, молодой, но хорошего уровня музыкант и организатор самого процесса музыкального», — рассказал Агутин в интервью, которое опубликовано на youtube-канале Стрелец.

Он также отметил, что Медяник смог собрать прекрасную команду лучших людей в Тюмени. При этом его восхитил подход оркестра к аранжировкам и желание музыкантов сделать свою работу на уровне гораздо более высоком, нежели это принято.

Ранее URA.RU сообщало, что Леонид Агутин вместе с Тюменским филармоническим оркестром заставил весь Тобольск танцевать под свои песни. Концерт в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» прошел 15 июля и собрал аншлаг. При этом незадолго до выступления местные медики спасли певца, который, по собственным словам, чувствовал себя максимально плохо.