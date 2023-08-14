Боевик «Азова»* получил 25 лет за убийство военнослужащего ДНР. Видео

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Андрей Богдан признан виновным по двум статьям УК РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойца украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Андрея Богдана приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

«Суд признал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — написали в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Там добавили, что Андрей Богдан признан виновным по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и статье 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории).

Ранее Богдан рассказал, как в марте 2022 года бойцы полка совершили убийство военнослужащего Донецкой народной республики. В Мариуполе они задержали гражданский автомобиль с военнослужащими ДНР и открыли по ним огонь.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

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Бойца украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Андрея Богдана приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «Суд признал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — написали в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Там добавили, что Андрей Богдан признан виновным по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и статье 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории). Ранее Богдан рассказал, как в марте 2022 года бойцы полка совершили убийство военнослужащего Донецкой народной республики. В Мариуполе они задержали гражданский автомобиль с военнослужащими ДНР и открыли по ним огонь. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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