Бойца украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Андрея Богдана приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
«Суд признал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — написали в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Там добавили, что Андрей Богдан признан виновным по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и статье 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории).
Ранее Богдан рассказал, как в марте 2022 года бойцы полка совершили убийство военнослужащего Донецкой народной республики. В Мариуполе они задержали гражданский автомобиль с военнослужащими ДНР и открыли по ним огонь.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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