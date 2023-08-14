Боевик «Азова»* получил 25 лет за убийство военнослужащего ДНР. Видео

14 августа 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Андрей Богдан признан виновным по двум статьям УК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойца украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Андрея Богдана приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «Суд признал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — написали в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Там добавили, что Андрей Богдан признан виновным по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и статье 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории). Ранее Богдан рассказал, как в марте 2022 года бойцы полка совершили убийство военнослужащего Донецкой народной республики. В Мариуполе они задержали гражданский автомобиль с военнослужащими ДНР и открыли по ним огонь. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

Бойца украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Андрея Богдана приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «Суд признал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — написали в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Там добавили, что Андрей Богдан признан виновным по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и статье 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории). Ранее Богдан рассказал, как в марте 2022 года бойцы полка совершили убийство военнослужащего Донецкой народной республики. В Мариуполе они задержали гражданский автомобиль с военнослужащими ДНР и открыли по ним огонь. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России