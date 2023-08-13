13 августа 2023

«Курганмашзавод» доработал плавающий танк, чтобы привлечь иностранных заказчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
Противотанковая пушка, которую модернизировал «Курганмашзавод», способна работать в горах и воде Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Новая модификация 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25М (также называют плавающим танком), которая производится на «Курганмашзаводе», позволит увеличить число потенциальных иностранных заказчиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«Модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25 не зря сравнивают с легким плавающим танком — эта машина не уступает по огневой мощи танкам типа Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Возможность модификации расширяет спектр применения пушки, в том числе инозаказчиками, имеющими приоритет применения техники в условиях гор и морского побережья», — рассказал исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Игорь Гиске.

По информации холдинга, противотанковая пушка способна уверено работать как в условиях высокогорья, так и в других климатических зонах, включая экстремально высокие температуры до 50 градусов. Увеличенная мощность самоходной установки позволяет дополнительно установить комплект брони и спецсистемы. Бронеэкраны обеспечат защиту от 30-мм боеприпасов и 12,7-мм пуль. Решетки способны защитить машину от РПГ-7 и РПГ-9. Есть возможность установки армированных поплавков для преодоления водных преград. Также модификацию 2С25М можно оснастить дополнительной аппаратурой спутниковой навигации.

Ранее URA.RU писало, что модернизированную противотанковую пушку, произведенную «Курганмашзаводом» представили на военном форуме «Армия-2023» в Москве. Также сообщалось, что оборонное предприятие готово массово выпускать самоходную установку после того, как поступит госзаказ от Минобороны РФ.

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Новая модификация 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25М (также называют плавающим танком), которая производится на «Курганмашзаводе», позволит увеличить число потенциальных иностранных заказчиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. «Модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25 не зря сравнивают с легким плавающим танком — эта машина не уступает по огневой мощи танкам типа Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Возможность модификации расширяет спектр применения пушки, в том числе инозаказчиками, имеющими приоритет применения техники в условиях гор и морского побережья», — рассказал исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Игорь Гиске. По информации холдинга, противотанковая пушка способна уверено работать как в условиях высокогорья, так и в других климатических зонах, включая экстремально высокие температуры до 50 градусов. Увеличенная мощность самоходной установки позволяет дополнительно установить комплект брони и спецсистемы. Бронеэкраны обеспечат защиту от 30-мм боеприпасов и 12,7-мм пуль. Решетки способны защитить машину от РПГ-7 и РПГ-9. Есть возможность установки армированных поплавков для преодоления водных преград. Также модификацию 2С25М можно оснастить дополнительной аппаратурой спутниковой навигации. Ранее URA.RU писало, что модернизированную противотанковую пушку, произведенную «Курганмашзаводом» представили на военном форуме «Армия-2023» в Москве. Также сообщалось, что оборонное предприятие готово массово выпускать самоходную установку после того, как поступит госзаказ от Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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