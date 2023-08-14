Губернатор Моор прокомментировал обмеление Туры

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что ожидает поднятия уровня воды в Туре в ближайшее время. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая проходит в этим минуты.
«По словам специалистов, есть определенный цикл [обмеления]. В ближайшее время мы ждем подъема уровня воды в Туре», — отметил глава региона.
По словам Моора, в будущем на реке моет появиться гидротехническое сооружение, которое поможет избежать обмеления. «Но это вопрос комплексный, нужно обсуждать с учеными, просчитывать экономическую целесообразность. Посмотрим, какая будет динамика в ближайший год», — добавил губернатор.
Ранее URA.RU писало что на реке запрещено движение судов из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды. Позднее запрет ослабили.
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