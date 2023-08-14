Губернатор Моор прокомментировал обмеление Туры

Тюменские власти ждут, что в Туре поднимется уровень воды
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Набережная летом. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных, река тура, теплоход
Из-за обмеления на Туре запретили движение судов Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что ожидает поднятия уровня воды в Туре в ближайшее время. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая проходит в этим минуты.

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В Тюмени проходит пресс-конференция губернатора Александра Моора. Онлайн-трансляция

«По словам специалистов, есть определенный цикл [обмеления]. В ближайшее время мы ждем подъема уровня воды в Туре», — отметил глава региона.

По словам Моора, в будущем на реке моет появиться гидротехническое сооружение, которое поможет избежать обмеления. «Но это вопрос комплексный, нужно обсуждать с учеными, просчитывать экономическую целесообразность. Посмотрим, какая будет динамика в ближайший год», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU писало что на реке запрещено движение судов из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды. Позднее запрет ослабили.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что ожидает поднятия уровня воды в Туре в ближайшее время. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая проходит в этим минуты. «По словам специалистов, есть определенный цикл [обмеления]. В ближайшее время мы ждем подъема уровня воды в Туре», — отметил глава региона. По словам Моора, в будущем на реке моет появиться гидротехническое сооружение, которое поможет избежать обмеления. «Но это вопрос комплексный, нужно обсуждать с учеными, просчитывать экономическую целесообразность. Посмотрим, какая будет динамика в ближайший год», — добавил губернатор. Ранее URA.RU писало что на реке запрещено движение судов из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды. Позднее запрет ослабили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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