Губернатор Моор прокомментировал обмеление Туры

Тюменские власти ждут, что в Туре поднимется уровень воды

Из-за обмеления на Туре запретили движение судов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что ожидает поднятия уровня воды в Туре в ближайшее время. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая проходит в этим минуты.

«По словам специалистов, есть определенный цикл [обмеления]. В ближайшее время мы ждем подъема уровня воды в Туре», — отметил глава региона.

По словам Моора, в будущем на реке моет появиться гидротехническое сооружение, которое поможет избежать обмеления. «Но это вопрос комплексный, нужно обсуждать с учеными, просчитывать экономическую целесообразность. Посмотрим, какая будет динамика в ближайший год», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU писало что на реке запрещено движение судов из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды. Позднее запрет ослабили.