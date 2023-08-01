Администрация президента поддержала главного претендента на пост мэра Перми

Москва согласовала кандидатуру главы пермского минэка Эдуарда Соснина на должность мэра Перми. Как сообщают инсайдеры URA.RU в политэлитах, собеседование в управлении президента по внутренней политике состоялось на днях.
«В целом все прошло удачно. Соснин активно готовится к защите концепции развития Перми. В ближайшие два дня подаст документы на участие в конкурсе», — отметил инсайдер.
URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства и в администрацию президента. На момент публикации ответы не были получены.
Срок подачи документов заканчивается 3 августа. Сам конкурс состоится 17 августа. Заявки на участие в конкурсе подали руководитель фракции коммунистов в заксобрании Анна Баранова, участник спецоперации Ильяс Гайнанов, сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, бывший врач Оксана Комягина, юрист Мария Булычева и адвокат Марина Казанцева.
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