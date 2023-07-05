Новый глава Перми уволит социального вице-мэра из-за возраста

Алексей Грибанов работает в должности вице-мэра с января 2021 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Вице-мэр Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов покинет администрацию города после проведения конкурс по отбору нового главы. Источники URA.RU в политэлитах отмечают, что в августе Грибанову исполнится 66 лет, а ставка при формировании нового состава замруководителей мэра будет сделана на молодых.

«С Грибановым контракт продлять, скорее всего, не будут. Из-за возраста», — говорит один из собеседников.

Другой источник в политтусовке уверен, что Грибанову дадут доработать до выборов президента в марте 2024 года. Менять за полгода до важного события социального вице-мэра не будут, это чревато нестабильностью в этом блоке. «Новый глава, кто бы им ни был, несколько месяцев будет входить в курс дела. Неплохо было бы сохранить руководителей на переходный период», — отмечает инсайдер.

В мэрии Перми отказались от комментариев. Алексей Грибанов был назначен вице-мэром в январе 2021 года. До этого он был заместителем председателя гордумы.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Перми Алексей Демкин уволился из мэрии по собственному желанию. Основным претендентом на этот пост считается министр экономического развития региона Эдуард Соснин. Конкурс по отбору главы пройдет в августе. Сразу после него уйдут по собственному желанию вице-мэры Эдуард Хайруллин и Игорь Субботин.