Названо количество россиян, готовых отказаться от наличных и использовать цифровой рубль

Только 10% россиян готовы отказаться от наличных в пользу цифрового рубля

14 августа 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

20% россиян предпочитают наличные как основное средство платежа Фото: Алексей Андронов © URA.RU Опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», показал, что 10% россиян готовы отказаться от наличных денег и перейти к использованию цифрового рубля. Об этом стало известно из данных опроса. «От использования наличных в пользу цифрового рубля готовы отказаться 10% опрошенных россиян», — передает данные опроса « Газета.ру ». Там добавили, что из трех тысяч участников опроса в возрасте от 18 до 65 лет, только 24% полностью отказались от наличных, в то время как 20% предпочитают наличные как основное средство платежа. Остальные 56% граждан предпочитают оплачивать покупки пластиковыми картами, но всегда имеют запас наличности на всякий случай. Аналитики «Выберу.ру» отмечают, что 10% респондентов, желающих отказаться от наличных, ссылаются на проблемы, такие как мятые или теряющиеся банкноты, и предпочли бы перейти на использование цифрового рубля. Генеральный директор «Выберу.ру» Григорий Бурденко считает, что со временем цифровой рубль станет популярным средством оплаты в России, так как он предлагает удобство использования, а также не имеет недостатков наличных, таких как возможность порвать, потерять или получить подделку. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля, который будет доступен в наличной, безналичной и цифровой формах. Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем с 15 августа. В рамках пилотного проекта будут проводиться реальные операции, включая открытие кошельков в цифровом рубле, переводы между клиентами и оплата товаров и услуг в магазинах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», показал, что 10% россиян готовы отказаться от наличных денег и перейти к использованию цифрового рубля. Об этом стало известно из данных опроса. «От использования наличных в пользу цифрового рубля готовы отказаться 10% опрошенных россиян», — передает данные опроса «Газета.ру». Там добавили, что из трех тысяч участников опроса в возрасте от 18 до 65 лет, только 24% полностью отказались от наличных, в то время как 20% предпочитают наличные как основное средство платежа. Остальные 56% граждан предпочитают оплачивать покупки пластиковыми картами, но всегда имеют запас наличности на всякий случай. Аналитики «Выберу.ру» отмечают, что 10% респондентов, желающих отказаться от наличных, ссылаются на проблемы, такие как мятые или теряющиеся банкноты, и предпочли бы перейти на использование цифрового рубля. Генеральный директор «Выберу.ру» Григорий Бурденко считает, что со временем цифровой рубль станет популярным средством оплаты в России, так как он предлагает удобство использования, а также не имеет недостатков наличных, таких как возможность порвать, потерять или получить подделку. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля, который будет доступен в наличной, безналичной и цифровой формах. Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем с 15 августа. В рамках пилотного проекта будут проводиться реальные операции, включая открытие кошельков в цифровом рубле, переводы между клиентами и оплата товаров и услуг в магазинах.