Украина сформировала коалицию для бойкота россиян на Олимпиаде-2024

14 августа 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Российские спортсмены готовы снова принять участие в Олимпиаде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина при поддержке еще 35 стран собираются бойкотировать летние Олимпийские игры, которые пройдут в следующем году в столице Франции, если в них будут участвовать спортсмены из РФ и Белоруссии. С таким заявлением выступил украинский премьер Денис Шмыгаль. «Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция <…> из 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Беларуссия будут допущены к участию», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале . В Международном олимпийском комитете отмечали, что спортсменам из РФ надо разрешить выступить на Олимпиаде в 2024 году под нейтральным флагом. Спортивным федерациям ранее рекомендовали допускать к соревнованиям россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. По мнению декана факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павела Селезнева, партнеры из Азии помогут РФ изменить международную спортивную систему и вернуться на олимпийскую арену. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

Украина при поддержке еще 35 стран собираются бойкотировать летние Олимпийские игры, которые пройдут в следующем году в столице Франции, если в них будут участвовать спортсмены из РФ и Белоруссии. С таким заявлением выступил украинский премьер Денис Шмыгаль. «Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция <…> из 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Беларуссия будут допущены к участию», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. В Международном олимпийском комитете отмечали, что спортсменам из РФ надо разрешить выступить на Олимпиаде в 2024 году под нейтральным флагом. Спортивным федерациям ранее рекомендовали допускать к соревнованиям россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. По мнению декана факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павела Селезнева, партнеры из Азии помогут РФ изменить международную спортивную систему и вернуться на олимпийскую арену. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.