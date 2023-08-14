14 августа 2023

В аварии на «трассе смерти» в Тюменской области погибли родители и трое детей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, 03, автомобиль реанимации, скорая помошь
Два мальчика госпитализированы с травмами Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области, сообщили, что в легковушке ехала семья из Тобольска. Родители и трое детей погибли.

«На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, водитель Infiniti не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Предварительно, в легковом автомобиле ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей. Погибли водитель, его супруга и три дочери 7-и, 9-и и 14—и лет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Два мальчика 3-х и 11-ти лет получили травмы.

Движение по трассе частично закрыто. На месте работают следователи.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области, сообщили, что в легковушке ехала семья из Тобольска. Родители и трое детей погибли. «На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, водитель Infiniti не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Предварительно, в легковом автомобиле ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей. Погибли водитель, его супруга и три дочери 7-и, 9-и и 14—и лет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Два мальчика 3-х и 11-ти лет получили травмы. Движение по трассе частично закрыто. На месте работают следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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