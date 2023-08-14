В аварии на «трассе смерти» в Тюменской области погибли родители и трое детей. Фото, видео

15 августа 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Два мальчика госпитализированы с травмами Фото: Сергей Русанов © URA.RU На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области, сообщили, что в легковушке ехала семья из Тобольска. Родители и трое детей погибли. «На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, водитель Infiniti не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Предварительно, в легковом автомобиле ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей. Погибли водитель, его супруга и три дочери 7-и, 9-и и 14—и лет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Два мальчика 3-х и 11-ти лет получили травмы. Движение по трассе частично закрыто. На месте работают следователи. Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области», https://t.me/gibdd72 Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области», https://t.me/gibdd72 Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области», https://t.me/gibdd72

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области, сообщили, что в легковушке ехала семья из Тобольска. Родители и трое детей погибли. «На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, водитель Infiniti не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Предварительно, в легковом автомобиле ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей. Погибли водитель, его супруга и три дочери 7-и, 9-и и 14—и лет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Два мальчика 3-х и 11-ти лет получили травмы. Движение по трассе частично закрыто. На месте работают следователи.