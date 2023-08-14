112: в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО пострадали люди

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Повседневная жизнь. Москва, помощь, реанимация, скорая помощь, скорая
Сообщается о семи пострадавших в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО Фото:

Два человека погибло и семеро пострадали в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Нягани (ХМАО). Об этом сообщили в социальных сетях.

«Семь человек пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Также два человека, предварительно, погибли. Информация уточняется», — сообщает telegram-канал 112.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее стало известно, что на Талинском нефтяном месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. В социальных сетях сообщают, что на место происшествия выехали спасатели.

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Два человека погибло и семеро пострадали в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Нягани (ХМАО). Об этом сообщили в социальных сетях. «Семь человек пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Также два человека, предварительно, погибли. Информация уточняется», — сообщает telegram-канал 112. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что на Талинском нефтяном месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. В социальных сетях сообщают, что на место происшествия выехали спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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