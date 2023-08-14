112: в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО пострадали люди

Сообщается о семи пострадавших в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО
Два человека погибло и семеро пострадали в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Нягани (ХМАО). Об этом сообщили в социальных сетях.
«Семь человек пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Также два человека, предварительно, погибли. Информация уточняется», — сообщает telegram-канал 112.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее стало известно, что на Талинском нефтяном месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. В социальных сетях сообщают, что на место происшествия выехали спасатели.
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