14 августа 2023

Пострадавших при взрыве на месторождении в ХМАО доставят в ожоговые центры

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Сабантуй в Калачево. Челябинск, минздрав, вертолет, медицина катастроф
Пострадавших, в случае необходимости, доставят вертолетом в ожоговый центр Фото:

Пострадавшие при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО при необходимости будут доставлены в ожоговые центры. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

«Когда пострадавшие будут доставлены в Няганскую больницу, их осмотрят врачи. При необходимости пациентов транспортируют в ожоговые центры. Они находятся в Пыть-Яхе и в Сургуте. Погода для того, чтобы они были доставлены вертолетами „Центра медицины катастроф“ летная», — прокомментировали в депздраве ХМАО.

Ранее на Талинском месторождении в ХМАО произошел взрыв. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что пятерых пострадавших в тяжелом состоянии доставят в Няганскую больницу.

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Пострадавшие при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО при необходимости будут доставлены в ожоговые центры. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «Когда пострадавшие будут доставлены в Няганскую больницу, их осмотрят врачи. При необходимости пациентов транспортируют в ожоговые центры. Они находятся в Пыть-Яхе и в Сургуте. Погода для того, чтобы они были доставлены вертолетами „Центра медицины катастроф“ летная», — прокомментировали в депздраве ХМАО. Ранее на Талинском месторождении в ХМАО произошел взрыв. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что пятерых пострадавших в тяжелом состоянии доставят в Няганскую больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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