Пострадавших при взрыве на месторождении в ХМАО доставят в ожоговые центры

15 августа 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Пострадавших, в случае необходимости, доставят вертолетом в ожоговый центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пострадавшие при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО при необходимости будут доставлены в ожоговые центры. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «Когда пострадавшие будут доставлены в Няганскую больницу, их осмотрят врачи. При необходимости пациентов транспортируют в ожоговые центры. Они находятся в Пыть-Яхе и в Сургуте. Погода для того, чтобы они были доставлены вертолетами „Центра медицины катастроф“ летная», — прокомментировали в депздраве ХМАО. Ранее на Талинском месторождении в ХМАО произошел взрыв. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что пятерых пострадавших в тяжелом состоянии доставят в Няганскую больницу.

Пострадавшие при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО при необходимости будут доставлены в ожоговые центры. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «Когда пострадавшие будут доставлены в Няганскую больницу, их осмотрят врачи. При необходимости пациентов транспортируют в ожоговые центры. Они находятся в Пыть-Яхе и в Сургуте. Погода для того, чтобы они были доставлены вертолетами „Центра медицины катастроф“ летная», — прокомментировали в депздраве ХМАО. Ранее на Талинском месторождении в ХМАО произошел взрыв. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что пятерых пострадавших в тяжелом состоянии доставят в Няганскую больницу.