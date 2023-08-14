Пострадавших при взрыве на месторождении в ХМАО доставят в ожоговые центры

Пострадавшие при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО при необходимости будут доставлены в ожоговые центры. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.
«Когда пострадавшие будут доставлены в Няганскую больницу, их осмотрят врачи. При необходимости пациентов транспортируют в ожоговые центры. Они находятся в Пыть-Яхе и в Сургуте. Погода для того, чтобы они были доставлены вертолетами „Центра медицины катастроф“ летная», — прокомментировали в депздраве ХМАО.
Ранее на Талинском месторождении в ХМАО произошел взрыв. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что пятерых пострадавших в тяжелом состоянии доставят в Няганскую больницу.
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