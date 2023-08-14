14 августа 2023

Медики доставляют пострадавших в больницу после взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

Медики доставляет пострадавших в больницу после взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате взрыва пять человек получили травмы Фото:

Пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении доставят в городскую больницу в Нягани (ХМАО). В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что травмы получили пять человек.

«Медики доставляют пятерых пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении в Няганскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. В социальных сетях сообщалось о семи пострадавших и двух погибших.

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Пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении доставят в городскую больницу в Нягани (ХМАО). В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что травмы получили пять человек. «Медики доставляют пятерых пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении в Няганскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. В социальных сетях сообщалось о семи пострадавших и двух погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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