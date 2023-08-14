Медики доставляют пострадавших в больницу после взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

Медики доставляет пострадавших в больницу после взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

14 августа 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

В результате взрыва пять человек получили травмы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении доставят в городскую больницу в Нягани (ХМАО). В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что травмы получили пять человек. «Медики доставляют пятерых пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении в Няганскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. В социальных сетях сообщалось о семи пострадавших и двух погибших.

Пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении доставят в городскую больницу в Нягани (ХМАО). В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что травмы получили пять человек. «Медики доставляют пятерых пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении в Няганскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. В социальных сетях сообщалось о семи пострадавших и двух погибших.