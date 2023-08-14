Застрявшим в Анталье туристам из Екатеринбурга подарили сертификат на год бесплатного полета

15 августа 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Застрявшим в Анталье екатеринбуржцам подарили годовой сертификат на бесплатные полеты Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Пассажирам задержанных рейсов по маршруту Екатеринбург — Анталья подарили сертификат на один год бесплатного полета авиакомпанией Red Wings по любому региональному направлению с вылетом из Екатеринбурга. Об этом заявил гендиректор Red Wings Евгений Солодин. «Предоставить всем пассажирам рейсов WZ-3062 от 12 августа, WZ-3061 от 13 августа, WZ-3072 от 13 августа, WZ-3071 от 14 августа, WZ-3062 от 14 августа и WZ-3061 от 14 августа сертификат сроком на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга», — следует из указа, подписанного Евгением Солодиным. Документ опубликован в официальном telegram-канале авиакомпании Red Wings. Ранее около 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это случилось из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. Росавиации приняло решение направить резервные самолеты, чтобы вернуть застрявших в Турции пассажиров. Первые пассажиры уже прибыли в Анталью, а часть застрявших пассажиров вернулась в Екатеринбург.

Пассажирам задержанных рейсов по маршруту Екатеринбург — Анталья подарили сертификат на один год бесплатного полета авиакомпанией Red Wings по любому региональному направлению с вылетом из Екатеринбурга. Об этом заявил гендиректор Red Wings Евгений Солодин. «Предоставить всем пассажирам рейсов WZ-3062 от 12 августа, WZ-3061 от 13 августа, WZ-3072 от 13 августа, WZ-3071 от 14 августа, WZ-3062 от 14 августа и WZ-3061 от 14 августа сертификат сроком на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга», — следует из указа, подписанного Евгением Солодиным. Документ опубликован в официальном telegram-канале авиакомпании Red Wings. Ранее около 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это случилось из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. Росавиации приняло решение направить резервные самолеты, чтобы вернуть застрявших в Турции пассажиров. Первые пассажиры уже прибыли в Анталью, а часть застрявших пассажиров вернулась в Екатеринбург.