14 августа 2023

Застрявшим в Анталье туристам из Екатеринбурга подарили сертификат на год бесплатного полета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, регистрация на рейс, ютэйр, авиаперевозки, авиа пассажиры, регистрация в аэропорту
Застрявшим в Анталье екатеринбуржцам подарили годовой сертификат на бесплатные полеты Фото:
новость из сюжета
Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи

Пассажирам задержанных рейсов по маршруту Екатеринбург — Анталья подарили сертификат на один год бесплатного полета авиакомпанией Red Wings по любому региональному направлению с вылетом из Екатеринбурга. Об этом заявил гендиректор Red Wings Евгений Солодин.

«Предоставить всем пассажирам рейсов WZ-3062 от 12 августа, WZ-3061 от 13 августа, WZ-3072 от 13 августа, WZ-3071 от 14 августа, WZ-3062 от 14 августа и WZ-3061 от 14 августа сертификат сроком на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга», — следует из указа, подписанного Евгением Солодиным. Документ опубликован в официальном telegram-канале авиакомпании Red Wings.

Ранее около 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это случилось из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. Росавиации приняло решение направить резервные самолеты, чтобы вернуть застрявших в Турции пассажиров. Первые пассажиры уже прибыли в Анталью, а часть застрявших пассажиров вернулась в Екатеринбург.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирам задержанных рейсов по маршруту Екатеринбург — Анталья подарили сертификат на один год бесплатного полета авиакомпанией Red Wings по любому региональному направлению с вылетом из Екатеринбурга. Об этом заявил гендиректор Red Wings Евгений Солодин. «Предоставить всем пассажирам рейсов WZ-3062 от 12 августа, WZ-3061 от 13 августа, WZ-3072 от 13 августа, WZ-3071 от 14 августа, WZ-3062 от 14 августа и WZ-3061 от 14 августа сертификат сроком на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга», — следует из указа, подписанного Евгением Солодиным. Документ опубликован в официальном telegram-канале авиакомпании Red Wings. Ранее около 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это случилось из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. Росавиации приняло решение направить резервные самолеты, чтобы вернуть застрявших в Турции пассажиров. Первые пассажиры уже прибыли в Анталью, а часть застрявших пассажиров вернулась в Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...