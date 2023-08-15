В России представили комплекс, превращающий любой БТР и танк в робота

Комплекс «Прометей» способен превратить боевую технику в роботизированную систему
В России готовится к финальным испытаниям комплекс «Прометей». Он позволяет превратить любую боевую машину и бронетранспортер в роботизированную систему.
«Комплекс „Прометей“ позволяет превратить любой БМП, БТР или танк в дистанционную управляемую роботизированную машину», — сообщили в госкорпорации «Ростех». Слова представителей компании приводит ТАСС. Они подчеркнули, что комплекс готовится к финальным испытаниям.
В ходе форума также рассказали о новом ударном БАПЛА «Сириус». Он впервые поднялся в воздух. Также была показана новая неуправляемая авиационная ракета (НАР), передает RT.
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