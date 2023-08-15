В России представили комплекс, превращающий любой БТР и танк в робота

«Ростех»: комплекс «Прометей» готовится к финальным испытаниям
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Комплекс «Прометей» способен превратить боевую технику в роботизированную систему Фото:

В России готовится к финальным испытаниям комплекс «Прометей». Он позволяет превратить любую боевую машину и бронетранспортер в роботизированную систему.

«Комплекс „Прометей“ позволяет превратить любой БМП, БТР или танк в дистанционную управляемую роботизированную машину», — сообщили в госкорпорации «Ростех». Слова представителей компании приводит ТАСС. Они подчеркнули, что комплекс готовится к финальным испытаниям.

В ходе форума также рассказали о новом ударном БАПЛА «Сириус». Он впервые поднялся в воздух. Также была показана новая неуправляемая авиационная ракета (НАР), передает RT.

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В России готовится к финальным испытаниям комплекс «Прометей». Он позволяет превратить любую боевую машину и бронетранспортер в роботизированную систему. «Комплекс „Прометей“ позволяет превратить любой БМП, БТР или танк в дистанционную управляемую роботизированную машину», — сообщили в госкорпорации «Ростех». Слова представителей компании приводит ТАСС. Они подчеркнули, что комплекс готовится к финальным испытаниям. В ходе форума также рассказали о новом ударном БАПЛА «Сириус». Он впервые поднялся в воздух. Также была показана новая неуправляемая авиационная ракета (НАР), передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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