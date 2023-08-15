Власти Дагестана объявили траур из-за взрыва на АЗС 15 августа 2023 в 10:40 Размер текста - 17 + Власти республики объявили траур из-за взрыва на автозаправке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Дагестана объявили день траура из-за взрыва на АЗС, соответствующий указ подписал глав республики Сергей Меликов. В результате происшествия погибли 27 человек, 102 пострадали. «Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в Дагестане», — говорится в telegram-канале пресс-службы Меликова. В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телеканалы отменят развлекательные мероприятия и передачи. Глава Республики уточнял, что причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы обеспечить безопасность дагестанцев. Ранее в Махачкале произошел взрыв на автозаправке. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, известную к этому часу, в одном материале. Меликов также пообещал оказать финансовую помощь семьям погибших в результате взрыва — они получат по миллиону рублей. Власти Дагестана объявили день траура из-за взрыва на АЗС, соответствующий указ подписал глав республики Сергей Меликов. В результате происшествия погибли 27 человек, 102 пострадали. «Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в Дагестане», — говорится в telegram-канале пресс-службы Меликова. В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телеканалы отменят развлекательные мероприятия и передачи. Глава Республики уточнял, что причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы обеспечить безопасность дагестанцев. Ранее в Махачкале произошел взрыв на автозаправке. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, известную к этому часу, в одном материале. Меликов также пообещал оказать финансовую помощь семьям погибших в результате взрыва — они получат по миллиону рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям