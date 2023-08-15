Власти Дагестана объявили траур из-за взрыва на АЗС

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Власти республики объявили траур из-за взрыва на автозаправке Фото:

Власти Дагестана объявили день траура из-за взрыва на АЗС, соответствующий указ подписал глав республики Сергей Меликов. В результате происшествия погибли 27 человек, 102 пострадали.

«Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в Дагестане», — говорится в telegram-канале пресс-службы Меликова. В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телеканалы отменят развлекательные мероприятия и передачи.

Глава Республики уточнял, что причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы обеспечить безопасность дагестанцев.

Ранее в Махачкале произошел взрыв на автозаправке. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, известную к этому часу, в одном материале. Меликов также пообещал оказать финансовую помощь семьям погибших в результате взрыва — они получат по миллиону рублей.

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Власти Дагестана объявили день траура из-за взрыва на АЗС, соответствующий указ подписал глав республики Сергей Меликов. В результате происшествия погибли 27 человек, 102 пострадали. «Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в Дагестане», — говорится в telegram-канале пресс-службы Меликова. В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телеканалы отменят развлекательные мероприятия и передачи. Глава Республики уточнял, что причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы обеспечить безопасность дагестанцев. Ранее в Махачкале произошел взрыв на автозаправке. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, известную к этому часу, в одном материале. Меликов также пообещал оказать финансовую помощь семьям погибших в результате взрыва — они получат по миллиону рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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