Глава Дагестана Меликов выплатит деньги семьям погибших и пострадавшим при взрыве на АЗС

Каждой семье погибшего в ходе взрыва в Махачкале выделят по миллиону рублей. Поддержка будет направлена из резервного фонда Дагестана. Также деньги выплатят пострадавшим. Об этом рассказал глава республики Дагестан Сергей Меликов.
«Из резервного фонда республики Дагестан семьям погибших выделят материальную помощь в размере одного миллиона рублей», — подчеркнул Сергей Меликов во время заседания оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на АЗС. Он добавил, что поддержка будет оказана пострадавшим, получившие легкие и тяжелые ранения. Они получат по 200 и 400 тысяч рублей соответственно.
Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. В настоящий момент известно о 27 погибших. Меликов добавил, что среди них — трое детей. Также 102 человек пострадали.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.