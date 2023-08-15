В Донбассе уничтожили старшего офицера нацбата «Кракен»*

15 августа 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Бойцы из танковой бригады ЗВО уничтожили в Донбассе офицера из «Кракен» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты из первой танковой бригады армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили офицера нацбатальона «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Высокопоставленный офицер запрещенного батальона был ликвидирован в Донбассе. «Бойцы 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожили в Донбассе высокопоставленного офицера запрещенного в РФ националистического батальона „Кракен“», — сообщает РИА Новости. В начале июля российские военнослужащие разгромили места дислокации карательного батальона «Кракен». На украине называют данное подразделение «элитным мясом». *Входит в признанное в РФ террористическим и запрещенный украинский националистический полк «Азов»

Российские солдаты из первой танковой бригады армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили офицера нацбатальона «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Высокопоставленный офицер запрещенного батальона был ликвидирован в Донбассе. «Бойцы 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожили в Донбассе высокопоставленного офицера запрещенного в РФ националистического батальона „Кракен“», — сообщает РИА Новости. В начале июля российские военнослужащие разгромили места дислокации карательного батальона «Кракен». На украине называют данное подразделение «элитным мясом». *Входит в признанное в РФ террористическим и запрещенный украинский националистический полк «Азов»