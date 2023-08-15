В Донбассе уничтожили старшего офицера нацбата «Кракен»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, военный полигон, стрелки, росгвардия, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Бойцы из танковой бригады ЗВО уничтожили в Донбассе офицера из «Кракен» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из первой танковой бригады армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили офицера нацбатальона «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Высокопоставленный офицер запрещенного батальона был ликвидирован в Донбассе.

«Бойцы 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожили в Донбассе высокопоставленного офицера запрещенного в РФ националистического батальона „Кракен“», — сообщает РИА Новости.

В начале июля российские военнослужащие разгромили места дислокации карательного батальона «Кракен». На украине называют данное подразделение «элитным мясом».

*Входит в признанное в РФ террористическим и запрещенный украинский националистический полк «Азов»

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские солдаты из первой танковой бригады армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили офицера нацбатальона «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Высокопоставленный офицер запрещенного батальона был ликвидирован в Донбассе. «Бойцы 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожили в Донбассе высокопоставленного офицера запрещенного в РФ националистического батальона „Кракен“», — сообщает РИА Новости. В начале июля российские военнослужащие разгромили места дислокации карательного батальона «Кракен». На украине называют данное подразделение «элитным мясом». *Входит в признанное в РФ террористическим и запрещенный украинский националистический полк «Азов»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...