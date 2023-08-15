В Донбассе уничтожили старшего офицера нацбата «Кракен»*

Российские солдаты из первой танковой бригады армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили офицера нацбатальона «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Высокопоставленный офицер запрещенного батальона был ликвидирован в Донбассе.
«Бойцы 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожили в Донбассе высокопоставленного офицера запрещенного в РФ националистического батальона „Кракен“», — сообщает РИА Новости.
В начале июля российские военнослужащие разгромили места дислокации карательного батальона «Кракен». На украине называют данное подразделение «элитным мясом».
*Входит в признанное в РФ террористическим и запрещенный украинский националистический полк «Азов»
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